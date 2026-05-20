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Viral Video Today Funny Video Employee Went Out For Walk While Working From Home But What Happened Next Will Leave You Laughing

Funny Video: वर्क फ्रॉम होम लेकर ऐसी जगह पहुंच गया कर्मचारी, मैनेजर ने देखा तो बस देखती ही रह गई बेचारी

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वर्चुअल मीटिंग के वीडियो को किसी की भी हंसी नहीं रुक रही है. मगर वीडियो में मैनेजर का रिएक्शन देखने लायक होता है.

वर्चुअल मीटिंग का ये फनी वीडियो नेटिजन्स को भी खूब पसंद आया है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो एक वर्चुअल ऑफिस मीटिंग का है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों के साथ मैनेजर ऑनलाइन मीटिंग लेती नजर आती हैं. शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है. फिर कुछ ही सेकंड बाद ऐसा नजारा सामने आता है कि मीटिंग में मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनेजर मीटिंग शुरू होते ही सभी कर्मचारियों से अपना फ्रंट कैमरा ऑन करने के लिए कहती हैं. ज्यादातर लोग कैमरा ऑन कर लेते हैं, लेकिन एक कर्मचारी कैमरा ऑन नहीं करता. इस पर मैनेजर उसे कई बार कैमरा चालू करने के लिए कहती है.

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कैमरा ऑन होते ही चौंक गईं मैनेजर

इसके बाद जैसे ही कर्मचारी कैमरा ऑन करता है, पूरी मीटिंग का माहौल बदल गया. कर्मचारी अपने घर या कमरे में नहीं बल्कि किसी पर्यटन स्थल जैसी जगह पर घूमता नजर आता है. उसके पीछे एक विशाल मूर्ति साफ दिखाई देती है, जिसे देखकर मैनेजर भी हैरान रह जाती हैं. वर्क फ्रॉम होम की जगह कर्मचारी को बाहर घूमते देख बाकी कर्मचारी भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं. अब वीडियो में चैट और मीटिंग का माहौल बेहद फनी दिखाई देता है. वहीं मैनेजर कर्मचारी की लोकेशन देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है और उनका रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

एक्स पर यहां देखें वीडियो

Bro took work from home today! Other employees reaction is pic.twitter.com/XS1S6W5Xkl — YuvanRadio24x7 (@Suresthinakar) May 20, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो ये मजेदार वीडियो एक्स पर @Suresthinakar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. नेटिजन्स भी इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है, ‘भाई ने वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम वेकेशन बना दिया.’ वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, ‘अब मैनेजर अगली मीटिंग में लोकेशन भी ऑन करवाएगी.’ मालूम हो वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है और नेटिजन्स को भी बहुत पसंद आ रहा है. स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर है. इंडिया डॉट कॉम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

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