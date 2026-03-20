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Viral Video Today: घर में गैस सिलेंडर के साथ आए दादाजी, देखते ही खुशी से झूम उठे बच्चे | देखें वीडियो

Viral Video Today: देख सकते हैं कि बच्चे गैस सिलेंडर देखकर ऐसे खुश होते हैं मानो उनके हाथ कोई लॉटरी लग गई है. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई. वीडियो एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स जैसे ही गैस सिलेंडर लेकर घर पहुंचता है, उसके पोता-पोती खुशी से झूम उठते हैं. उनके चेहरे की मुस्कान और उत्साह ऐसा लग रहा होता है, जैसे घर में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई हो. यह दृश्य दिखाता है कि आज के समय में एक साधारण सी चीज भी कितनी अहम बन गई है. अब यह वीडियो तेजी से वाययरल हो रहा है.

गैस सिलेंडर देख झूमे बच्चे

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि घर के गेट पर ही बच्चों का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है. जैसे ही दादाजी सिलेंडर लेकर पहुंचते हैं, बच्चे उनका स्वागत करते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं. उनके चेहरे पर सच्ची खुशी साफ झलकती है. ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई बड़ा तोहफा मिल गया हो. यह सिर्फ गैस सिलेंडर मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि अपने दादाजी के सुरक्षित घर लौटने की भी खुशी थी. बच्चों का यह मासूम और स्नेह भरा व्यवहार हर किसी का दिल जीत रहा है.

यहां देखिए वीडियो:

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मुस्कुरा उठे नेटिजन्स

यह वायरल वीडियो सिर्फ एक सिलेंडर की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें परिवार की भावना, जिम्मेदारी और प्यार का खूबसूरत संदेश छिपा है. आज के समय में जब छोटी-छोटी चीजें भी मुश्किल से मिलती हैं, तब उनकी अहमियत और बढ़ जाती है. वैसे भी इन दिनों एलपीजी गैस की किल्लत की खबरें लगातार चर्चा में हैं. ऐसे समय में यह दिल छू लेने वाला वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. साफ कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. इसे sankushmedia नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है.

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