क्लास में मुस्लिम छात्र को 'आतंकी' कहने वाले प्रोफेसर मुश्किल में फंसे, Video Viral होने के बाद शुरू हुई कार्रवाई

Viral Video: कर्नाटक में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने क्लास रूम में कथित तौर पर एक मुस्लिम छात्र को कसाब के रूप में संबोधित किया. जिसके बाद छात्रों द्वारा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया गया. दो दिन के बाद कॉलेज के अधिकारियों ने प्रोफेसर को ‘कक्षाओं से वंचित’ कर दिया और मामले की जांच के आदेश दिए. दरइसल सोशल मीडिया पर 45 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. वीडियो में प्रोफेसर छात्र को आतंकवादी (कसाब) कहते हुए संबोधित कर रहा है. बता दें कि अजमल कसाब 2008 के 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकवादी था. बाद में उसे फांसी दे दी गई थी.

रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर यह मामला 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की बरसी पर 26 नवंबर को मणिपाल में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सामने आया था. क्लास में एक अन्य छात्र द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में छात्र को गुस्से में यह कहते हुए सुना जा सकता है, मुस्लिम होने के नाते और हर रोज इसका सामना करना मजाक नहीं है. हालांकि, प्रोफेसर ने माफी मांगते हुए यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि वह उनके बेटे की तरह हैं.

लेकिन छात्र ने यह कहते हुए उनकी बात मानने से इनकार कर दिया कि यह मजाक नहीं है. छात्र ने प्रोफेसर से कहा कि क्या आप अपने बेटे से इस तरह बात करेंगे? क्या आप उसे आतंकवादी कहेंगे? इतने लोगों के सामने आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप प्रोफेसर हैं और पढ़ा रहे हैं. आप मुझे कसाब नहीं कह सकते.