Viral Video Today: कोलकाता पुलिस से जुड़ा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है. दरअसल इसमें पुलिस ने एक ऐसे शख्स से सड़क सुरक्षा से जुड़ा काम लिया है जो खतरनाक बाइक स्टंट से अपनी और अन्य लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहा था. जी मीडिया (Zee Media) के मुताबिक शख्स मशहूर होने के लिए बाइक स्टंट के वीडियो शूट करता और इन्हें सोशल मीडिया में अपलोड करता. बताया गया कि इसके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और बाद में कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) की भी इनपर नजर पड़ी. पुलिस ने शख्स को ट्रैक किया और जल्द उस तक पहुंच गई. अब इसके बाद जो हुआ बहुत खूबसूरत भी है.Also Read - Ashes 2021-22: होबार्ट में खेला जाएगा 5वां और आखिरी टेस्ट, पर्थ से छिनी मेजबानी

पुलिस ने शख्स तक पहुंचने के बाद उसे गिरफ्तार या सजा देने के बजाय उसकी काउंसलिंग कराई और जिंदगी का असली मतलब समझाने की कोशिश की. खास बात है कि इसमें कामयाबी भी मिली और अब वही शख्स ट्रेफिक नियमों को पालन कराने में पुलिस का सबसे बड़ा मददगार बन गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिधाननगर पुलिस ने मोहम्मद शाकिब को ‘सेफ ड्राइव सेव लाइफ’ का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. पुलिस ने खुद अपनी इस यूनिक पहल का वीडियो जारी किया है. इसमें देख सकते हैं कि शाकिब रिबन काटकर ‘सेफ ड्राइव सेव लाइफ’ पहल की शुरुआत करता है. Also Read - Pushpa The Rise: इस दिन रिलीज़ होगा Samantha Ruth Prabhu का आइटम सॉन्ग, चिंगारी सुलग गई है...लगने वाली है आग

यहां देखें वीडियो- Also Read - Top 5 Smartphone Under Rs 20000: Moto G51 5G से लेकर Redmi Note 10 Pro तक मिलेंगे कई शानदार विकल्प

#Watch: A #Kolkata youth who was earlier addicted to bike stunts inaugurated a road safety initiative of #Bidhannagar police. This happened after police tracked and counselled him so that he could follow the right path pic.twitter.com/0JvPD4UiI6

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) December 10, 2021