Viral Video Today: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) की मुसीबतें उस समय बढ़ गईं जब मंहगाई के मुद्दे पर देश के ही दूतावास ने सरकार को बुरी तरह घेर लिया और पीएम इमरान पर खूब तंज कसा गया. दरअसल अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सर्बिया स्थित दूतावास (Pakistan Embassy Serbia) से एक वीडियो शेयर किया गया. इसे कैप्शन दिया गया- महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद इमरान खान आप कब तक उम्मीद करते हैं कि हम सरकारी अधिकारी चुप रहेंगे. पिछले तीन महीने से बिना सैलरी मिले आपके लिए काम करते रहेंगे. फीस ना भरने की वजह से हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया. क्या ये नया पाकिस्तान है?

चौंकाने वाली बात है कि ट्वीट में जो वीडियो शेयर किया गया है उसने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इमरान खान सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं. इसमें पीटीआई प्रमुख के उस वाक्य का मजाक उड़ाया जो अक्सर कहते हैं 'हमनें घबराना नहीं है.' प्रधानमंत्री के इस वाक्य पर वीडियो में एक शख्स गाना गाते हुए कहता- साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं है. आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं है. दवाई शवाई छोड़ो, इलाज ना कराओ. बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीस ना भरो. बस पैसे जमाकर करके टैक्स तुम भरो.'

मालूम हो कि दूतावास के आधिकारिक अकाउंट से सरकार के खिलाफ ट्वीट होने के बाद इस्लामाबाद तुरंत हरकत में आ गया. पाकिस्तान के सर्बिया दूतावास से आनन फानन में ट्वीट डिलीट किया और इसके साथ ही एक और ट्वीट किया गया. बताया गया कि दूतावास के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया था. इस बीच इन अकाउंट्स पर जो कंटेंट पोस्ट किया गया वो दूतावास का आधिकारिक बयान नहीं था. सोशल मीडिया अकाउंट पर अब दोबारा सुचारु रूप से काम कर रहे हैं.

यहां देखें डिलीट किया जा चुका वीडियो-

यहां देखें दूतावास का आधिकारिक बयान-

The Twitter, Facebook and Instagram accounts of the Embassy of Pakistan in Serbia were hacked. The messages posted during that period were not from the Embassy of Pakistan in Serbia. The accounts now stand restored@ForeignOfficePk

— Pakistan Embassy Serbia (@PakinSerbia) December 3, 2021