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क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो कंपनी ने गुंडों से करवा दी पिटाई, हैरान कर देगा ये वायरल वीडियो

Viral Video Today: वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एक व्यक्ति को घेरकर लात-घूंसों से मार रहे हैं. कभी चेहरे पर वार, तो कभी पेट और पसलियों पर लगातार हमला किया जा रहा है.

Published date india.com Published: April 29, 2026 10:32 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया है. दावा किया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाने पर कुछ लोगों ने एक शख्स को सरेआम सड़क पर बेरहमी से पीट दिया. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर गुस्से की लहर दौड़ गई है. वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एक व्यक्ति को घेरकर लात-घूंसों से मार रहे हैं. कभी चेहरे पर वार, तो कभी पेट और पसलियों पर लगातार हमला किया जा रहा है. पीड़ित दर्द से कराहता नजर आता है, लेकिन हमलावरों का गुस्सा कम नहीं होता.

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दिखा हैरान करने वाला नजारा

सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद पीड़ित की पत्नी बार-बार हमलावरों से रहम की गुहार लगाती दिखती है. वह हाथ जोड़कर अपने पति को छोड़ देने की अपील करती है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजता. यह दृश्य देख सोशल मीडिया यूजर्स का खून खौल उठा है. वीडियो में आगे दिखता है कि आसपास मौजूद कुछ लोग हिम्मत जुटाकर बीच-बचाव करते हैं. काफी कोशिश के बाद किसी तरह पीड़ित को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया जाता है. इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सड़कों पर कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कोई इसे गुंडागर्दी बता रहा है, तो कोई सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठा रहा है. कई लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि और पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इसने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि कर्ज वसूली के नाम पर क्या इस तरह की हिंसा को किसी भी हालत में सही ठहराया जा सकता है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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