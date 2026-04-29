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क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो कंपनी ने गुंडों से करवा दी पिटाई, हैरान कर देगा ये वायरल वीडियो
Viral Video Today: वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एक व्यक्ति को घेरकर लात-घूंसों से मार रहे हैं. कभी चेहरे पर वार, तो कभी पेट और पसलियों पर लगातार हमला किया जा रहा है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया है. दावा किया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाने पर कुछ लोगों ने एक शख्स को सरेआम सड़क पर बेरहमी से पीट दिया. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर गुस्से की लहर दौड़ गई है. वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एक व्यक्ति को घेरकर लात-घूंसों से मार रहे हैं. कभी चेहरे पर वार, तो कभी पेट और पसलियों पर लगातार हमला किया जा रहा है. पीड़ित दर्द से कराहता नजर आता है, लेकिन हमलावरों का गुस्सा कम नहीं होता.
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दिखा हैरान करने वाला नजारा
सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद पीड़ित की पत्नी बार-बार हमलावरों से रहम की गुहार लगाती दिखती है. वह हाथ जोड़कर अपने पति को छोड़ देने की अपील करती है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजता. यह दृश्य देख सोशल मीडिया यूजर्स का खून खौल उठा है. वीडियो में आगे दिखता है कि आसपास मौजूद कुछ लोग हिम्मत जुटाकर बीच-बचाव करते हैं. काफी कोशिश के बाद किसी तरह पीड़ित को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया जाता है. इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सड़कों पर कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है.
एक्स पर देखें वीडियो
क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरने पर बैंक के गुंडों ने शख्स को पत्नी के सामने पीटा…क्या देश में कानून व्यवस्था को जंग लग गया है? क्या गुंडे बेखौफ हो गए हैं? pic.twitter.com/p7qYvD07vu
— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) April 28, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कोई इसे गुंडागर्दी बता रहा है, तो कोई सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठा रहा है. कई लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि और पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इसने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि कर्ज वसूली के नाम पर क्या इस तरह की हिंसा को किसी भी हालत में सही ठहराया जा सकता है.