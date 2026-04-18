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VIDEO: आपको किसी ने I LOVE YOU बोला है? पोते के सवाल पर दादा जी ने दिया गजब का जवाब
वीडियो में देखेंगे कि लड़का अपने दादा जी के साथ बैठा था और अचानक उसने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्हें कभी किसी ने ‘I LOVE YOU’ कहा है?
Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में लड़का अपने दादा जी से एक मजेदार सवाल पूछता है, जिसका जवाब सुनकर हंसी छूट जाएगी. वीडियो में देखेंगे कि लड़का अपने दादा जी के साथ बैठा था और अचानक उसने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्हें कभी किसी ने ‘I LOVE YOU’ कहा है? सवाल सुनकर दादा जी कुछ पल के लिए मुस्कुराए, जैसे पुरानी यादों में खो गए हों. फिर उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि हां, उनकी जिंदगी में भी एक खास शख्स रही है, जिसने उन्हें यह एहसास कराया.
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पोते ने दादाजी से पूछा गजब का सवाल
जब लड़के ने उत्सुकता से उस शख्स के बारे में जानना चाहा, तो दादा जी ने बिना किसी बनावट के अपनी पत्नी का नाम लिया. इस जवाब में कोई फिल्मी अंदाज नहीं था, लेकिन सच्चाई और अपनापन साफ झलक रहा था. यही वह पल था जिसने इस बातचीत को खास बना दिया. बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई. पोते ने तुरंत अपने दादा जी को ‘I LOVE YOU’ कहा. इस पर दादा जी ने भी उतने ही प्यार से ‘I LOVE YOU TOO’ कहकर जवाब दिया. इस छोटे से आदान-प्रदान में पीढ़ियों के बीच का स्नेह साफ दिखाई देता है.
यहां देखें वीडियो
The way he said I love you too ❤️ pic.twitter.com/3OkjEcC3Ak
— Aᴠɪɪ (@youknowavii) April 17, 2026
मालूम हो दादा और पोते का ये मजेदार वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसे एक्स पर @youknowavii नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.