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Viral Video Today: अचानक हवा में टंग गई स्कूटी, सड़क पर दिखा ऐसा नजारा हिल गए सभी | देखें वीडियो
Viral Video Today: वायरल वीडियो में आपको दिखेगा कि सड़क पर एक स्कूटी हवा में टंगी हुई है और उस पर दो लोग भी सवार हैं.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों-हजारों वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते होंगे. मगर इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो होश उड़ाकर रख दे. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर एक पल के लिए सबकी आंखें फटी रह गईं. इसमें एक स्कूटी हवा में खड़ी दिखाई देती है, जो पहली नजर में किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं लगती. सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस स्कूटी पर दो लोग भी सवार हैं और वे भी बिना किसी सहारे के हवा में टंगे हुए नजर आते हैं. सड़क पर बाकी गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन यह दृश्य इतना अनोखा है कि जो भी इसे देखता है, कुछ पल के लिए ठहर जाता है.
हवा में खड़ी हो गई स्कूटी
वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि स्कूटी काफी देर तक उसी स्थिति में हवा में टिकी रहती है. आस-पास से गुजर रहे लोग भी इसे देखकर हैरान नजर आते हैं. कुछ लोग तो शायद यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है. ऐसा लगता है जैसे किसी तकनीकी गड़बड़ी, कैमरा एंगल या फिर किसी ट्रिक के कारण यह दृश्य बना हो. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. कुछ लोग इसे एडिटिंग का कमाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे एआई का कमाल बता रहे हैं.
यहां देखिए वायरल वीडियो:
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अनोखा नजारा हुआ वायरल
वीडियो में कुछ समय बाद देखा जाता है कि सड़क पर ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है. तभी स्कूटी चालक अचानक से उसे सामान्य तरीके से चलाने लगता है और वहां से निकल जाता है. यह दृश्य और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि जो स्कूटी अभी तक हवा में थी, वह अचानक सड़क पर चलने लगती है. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. स्पष्ट कर दें कि ये खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इसकी इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को viral_ka_tadka नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.