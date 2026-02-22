Hindi Viral

Viral Video Today Hindu Muslim Dost Ka Video Google Trends Hindu Boy Preparing Sehri For Muslim Friend Amazing Video Went Viral

Viral Video Today: 'तू नमाज पढ़ ले मैं सहरी बना रहा हूं...' मुस्लिम दोस्त के लिए सुबह 4 बजे उठा हिंदू लड़का | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोगों ने जमकर रिएक्शन कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट किए.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मुस्लिम लड़का लोगों को खास संदेश देता नजर आता है. वह कहता है, “लाइफ में कुछ भी कर लेना, लेकिन हिंदू-मुस्लिम मत करना.” उसके शब्दों में सच्चाई और अपनापन साफ झलकता है. वह बताता है कि धर्म से बढ़कर इंसानियत और दोस्ती होती है. वीडियो की शुरुआत में ही वह समझाने की कोशिश करता है कि आपसी प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है. नफरत और झगड़े से किसी का भला नहीं होता. उसके इस वीडियो पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

हिंदू दोस्त की तारीफ

वायरल वीडियो में आगे देख सकते हैं लड़का किचन में जाकर दिखाता है कि उसका हिंदू दोस्त उसके लिए खाना बना रहा है. सुबह करीब 4 बजे का समय है. मुस्लिम लड़का बताता है कि उसका दोस्त सिर्फ इसलिए जल्दी उठ गया ताकि वह आराम से नमाज पढ़ सके. उसका दोस्त उसके लिए सहरी तैयार कर रहा है. वीडियो में दिखता है कि उसने कोफ्ते और रोटी बनाई है. साथ ही नट्स और प्रोटीन भी रखे हैं, ताकि उसका दोस्त दिनभर रोजा रख सके और उसे कमजोरी महसूस न हो. यह नजारा दिल को छू लेने वाला है. मुस्लिम लड़का बार-बार कहता है कि ऐसा दोस्त हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए.

दिखी सच्ची दोस्ती

वीडियो में वह यह भी बताता है कि जब नवरात्रि का समय था, तब उसने भी अपने हिंदू दोस्त के लिए ऐसा ही किया था. यानी दोनों एक-दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करते हैं. अब रमजान में उसका हिंदू दोस्त उसी प्यार और अपनापन के साथ उसका साथ दे रहा है. यह वीडियो एक मजबूत संदेश देता है कि सच्ची दोस्ती में धर्म, जाति या मजहब की दीवारें मायने नहीं रखतीं. अंत में वह कहता है, ‘ऐसे दोस्त हों लाइफ में तो और क्या चाहिए? क्यों लड़ना है, प्यार बढ़ाओ यार.” यह वीडियो viralbhayani नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है.

