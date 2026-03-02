Hindi Viral

Viral Video Today How Is Cream Roll Made This Viral Video Will Shocked You

VIDEO: कैसे बनाई जाती है क्रीम रोल, फैक्ट्री में बनते हुए देखकर डर ना जाओ तो कहना

Viral Video Today: वायरल क्लिप में एक व्यक्ति रोल के अंदर क्रीम भरता नजर आता है. पहली नजर में यह सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर लोग चौंक गए. जिस जगह पर रोल तैयार किए जा रहे हैं, वहां साफ-सफाई की कमी साफ दिखाई देती है.

वायरल वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/X)

Viral Video Today: क्रीम रोल बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंदीदा मिठाइयों में शामिल है. चाय के साथ हल्की-फुल्की मिठास चाहिए हो या स्कूल टिफिन में कुछ खास रखना हो, क्रीम रोल अक्सर पहली पसंद बन जाता है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हुए एक वीडियो ने लोगों का नजरिया बदल दिया है. वीडियो में क्रीम रोल को जिस तरह तैयार होते दिखाया गया है, उसने कई यूजर्स को हैरान और नाराज कर दिया.

Funny Video: होली से पहले मार्केट में आई ऐसी पिचकारी, देखते ही तुरंत खरीदने का मन करने लगेगा

वीडियो में क्या कुछ दिखा

वायरल क्लिप में एक व्यक्ति रोल के अंदर क्रीम भरता नजर आता है. पहली नजर में यह सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर लोग चौंक गए. जिस जगह पर रोल तैयार किए जा रहे हैं, वहां साफ-सफाई की कमी साफ दिखाई देती है. ट्रे गंदी नजर आती है और क्रीम भरने वाली मशीन पर भी जमी हुई क्रीम चिपकी दिखती है.

स्वच्छता को नजरअंदाज किया

इतना ही नहीं, रोल में क्रीम भरते समय शख्स हाथों की उंगलियों का भी इस्तेमाल करता है. तैयार रोल्स को पैकिंग से पहले जमीन पर बिछी एक शीट पर रखा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में स्वच्छता के मानकों का पालन होता नहीं दिख रहा, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

Add India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर लोग बाजार में बिकने वाले खाने की असली तैयारी देख लें, तो बाहर का खाना छोड़ दें. कुछ ने कहा कि बचपन से पसंदीदा रही इस मिठाई को अब शायद ही दोबारा खा पाएंगे. वहीं कई लोगों ने खाद्य सुरक्षा और हाइजीन को लेकर चिंता जताई.

एक्स पर देखें वीडियो

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस स्थान का है या यह किसी लाइसेंसी फैक्ट्री का है या नहीं. दावे सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री पर आधारित हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें