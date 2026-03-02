By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: कैसे बनाई जाती है क्रीम रोल, फैक्ट्री में बनते हुए देखकर डर ना जाओ तो कहना
Viral Video Today: वायरल क्लिप में एक व्यक्ति रोल के अंदर क्रीम भरता नजर आता है. पहली नजर में यह सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर लोग चौंक गए. जिस जगह पर रोल तैयार किए जा रहे हैं, वहां साफ-सफाई की कमी साफ दिखाई देती है.
Viral Video Today: क्रीम रोल बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंदीदा मिठाइयों में शामिल है. चाय के साथ हल्की-फुल्की मिठास चाहिए हो या स्कूल टिफिन में कुछ खास रखना हो, क्रीम रोल अक्सर पहली पसंद बन जाता है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हुए एक वीडियो ने लोगों का नजरिया बदल दिया है. वीडियो में क्रीम रोल को जिस तरह तैयार होते दिखाया गया है, उसने कई यूजर्स को हैरान और नाराज कर दिया.
वीडियो में क्या कुछ दिखा
स्वच्छता को नजरअंदाज किया
इतना ही नहीं, रोल में क्रीम भरते समय शख्स हाथों की उंगलियों का भी इस्तेमाल करता है. तैयार रोल्स को पैकिंग से पहले जमीन पर बिछी एक शीट पर रखा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में स्वच्छता के मानकों का पालन होता नहीं दिख रहा, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं.
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर लोग बाजार में बिकने वाले खाने की असली तैयारी देख लें, तो बाहर का खाना छोड़ दें. कुछ ने कहा कि बचपन से पसंदीदा रही इस मिठाई को अब शायद ही दोबारा खा पाएंगे. वहीं कई लोगों ने खाद्य सुरक्षा और हाइजीन को लेकर चिंता जताई.
एक्स पर देखें वीडियो
इतने गंदे तरीके से बनते हैं आज पता चला, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा pic.twitter.com/6suYbBxGen
— छपरा जिला (@ChapraZila) February 26, 2026
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस स्थान का है या यह किसी लाइसेंसी फैक्ट्री का है या नहीं. दावे सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री पर आधारित हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.