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Shocking Video: नाचते-नाचते लड़की के साथ कैसी हरकत करने लगा रोबोट, देखकर दंग रह गए जाएंगे
चीन से सामने आया एक वीडियो इंटरनेट पर तूफान की तरह फैल रहा है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और थोड़ा डरे हुए भी हैं.
Viral Video Today: सोशल मीडिया की हैरान करने वाली दुनिया में वैसे तो हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी चीन से सामने आया एक वीडियो इंटरनेट पर तूफान की तरह फैल रहा है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और थोड़ा डरे हुए भी हैं. वजह है एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसने डांस के दौरान अचानक ऐसा कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. बताया जा रहा है कि यह वीडियो शानक्सी प्रांत के एक यूनिवर्सिटी इवेंट का है, जहां कल्चरल प्रोग्राम के दौरान रोबोट को सिर्फ डांस परफॉर्म करने के लिए लाया गया था.
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वीडियो में क्या कुछ दिखा
शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, रोबोट म्यूजिक पर स्टेप्स कर रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद माहौल पूरी तरह बदल गया. वायरल क्लिप में दिखता है कि नाचते-नाचते रोबोट अचानक एक लड़की के पास पहुंचता है और उसे कसकर पकड़ लेता है. यह हरकत इतनी अचानक और इंसानों जैसी थी कि वहां मौजूद लोग सन्न रह गए. लड़की भी एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है. तुरंत एक स्टाफ मेंबर ने बीच में आकर रोबोट को अलग किया, तब जाकर स्थिति कंट्रोल में आई.
क्या बोले नेटिजन्स
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ‘अनकंट्रोल्ड बिहेवियर’ बता रहे हैं, तो कुछ इसे टेक्निकल गड़बड़ी मान रहे हैं. कई यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि ‘रोबोट को भी अब इमोशंस आने लगे हैं’, जबकि कुछ इसे भविष्य के लिए चेतावनी बता रहे हैं.
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दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है जब किसी रोबोट की हरकत चर्चा में आई हो. इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जहां मशीनों ने अप्रत्याशित रिएक्शन दिए हैं.