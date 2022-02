Viral Video Today: सोशल मीडिया में अभी हैरान कर देने वाला एक वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. बताया जाता है कि वीडियो मेक्सिको का है जहां आसमान में उड़ रहा हजारों पक्षियों का झुंड अचानक जमीन पर आ गिरा. इस घटना में सैकड़ों की तादाद में पक्षियों की मौत हो गई. वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों बार देखा जा चुका है और नेटिजन भी इस घटना पर हैरान हैं. वीडियो ट्विटर पर Ian Miles Cheong नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. करीब एक मिनट की इस अजीबोगरीब घटना पर एक बार के लिए यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है.Also Read - Viral Video: आम शख्स ने ऐसी जादुई आवाज में सुनाया गाना, सुनकर आप भी कहेंगे- क्या बात...क्या बात | देखें वीडियो

आपको बता दें कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इससे पता चलता है कि पीले सिर वाले पक्षियों का झुंड अचानक एक मकान और सड़का पर आग गिरा. पक्षियों के गिरने पर एक लम्हे के लिए हर तरफ अंधेरा छा गया, जिससे इनकी तादाद का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. देख सकते हैं कि सड़क पर गिरते की बड़ी तादाद में पक्षी वापस उड़ गए और जबकि सैकड़ों पक्षियों ने वहीं दम तोड़ दिया.

कैमरे के दूसरे में फ्रेम सड़क पर मृत पड़े पक्षियों को देखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां चिहुआहुआ निवासियों ने फुटपाथ बड़ी तादाद में पक्षी मृत पाए जाने पर पुलिस को सूचना दी.

Hundreds of birds mysteriously plummet to their deaths in Chihuahua, Mexico. pic.twitter.com/j0JyP6ZcnM

— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 12, 2022