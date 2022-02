Viral Video: देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना के जवान हर समय मुस्तैद रहते हैं. फिर चाहे दिन हो या रात, कड़ाके की ठंड हो या गर्मी, सैनिक हर मौसम में सरहद पर जमे रहते हैं. अभी सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है, जहां सेना के जवान माइनस पच्चीस डिग्री तापमान में भी आराम से ट्रेंनिंग करते नजर आ रहे हैं. हैरान करने वाली बात है कि सैनिक ऐसे स्थान पर ट्रेनिंग कर रहे हैं जो पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका है. वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है.Also Read - पलक तिवारी के साथ नाचते-नाचते उतर गई इस मशहूर सिंगर की पैंट, फिर भी... देखें Video

सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों से जुड़ा है, जो उत्तराखंड बॉर्डर पर माइनस 25 डिग्री तापमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं. करीब डेढ़ मिनट के वीडियो में देख सकते हैं कि दर्जनों जवान खुले मैदान में खड़े हैं, जहां घुटनो तक बर्फ है. देख सकते हैं कि जवानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं. वीडियो नेटिजन को खूब भा रहा है और जमकर जवानों की तारीफ कर रहे हैं.

#WATCH Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel train in extremely cold conditions on a high altitude Uttrakhand border at -25°C pic.twitter.com/7Hje0xAi4I

— ANI (@ANI) February 13, 2022