नूरजहां के घर दशकों से नहीं था बिजली कनेक्शन, महिला IPS ने किया ऐसा काम हर कोई कर रहा तारीफ | VIDEO

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक महिला IPS का वीडियो वायरल हो रहा, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. दरअसल, IPS अधिकारी अनुकृति शर्मा की कोशिशों से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाली 70 साल की नूरजहां के घर कई दशकों बाद पहली बार बल्ब जल पाया. पैसों के आभाव में बुजुर्ग महिला के घर बिजली का कनेक्शन नहीं लग पाया था. जब यह बात IPS अनुकृति शर्मा को पता चली तो उन्होंने नूरजहां के घर बिजली का कनेक्शन करवाया. इसके बाद बुजुर्ग नूरजहां का चेहरा खिल उठा, जिसने अपने घर में बल्ब जलता देखने की उम्मीद लगभभ छोड़ ही दी थी.

IPS अनुकृति शर्मा बुलंदशहर में बतौर एडिशनल SP तैनात हैं. IPS अनुकृति शर्मा (IPS Anukriti Sharma) के संज्ञान में यह मामला तब आया जब वह अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव में चौपाल के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रही थीं. इसी दौरान 70 साल की बुजुर्ग महिला नूरजहां ने बताया कि उनके घर बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वह गर्मी से काफी परेशान हैं. IPS अनुकृति शर्मा ने कहा, ‘बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके घर में सालों से बिजली का कनेक्शन नहीं है. पति की मौत और बेटी की शादी के बाद वह अकेले ही गुजार-बसर कर रही है. इसके बाद पुलिस ने उनके घर में बिजली कनेक्शन लगवाने का संकल्प लिया. फिर पुलिस फंड से ही कनेक्शन दिलवाए गए. लाइट पंखा भी पुलिस ने खुद लगाया.