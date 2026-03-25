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Viral Video Today: प्रधानमंत्री के मुंह पर बोला- आपको वोट नहीं दूगा, वायरल हो रहा गजब का वीडियो
Viral Video Today: इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखा हर कोई चौंक गया.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और एक लड़के से जुड़ा है. इसमें एक लड़का उनके पास आता है और उनसे सेल्फी लेने की गुजारिश करता है. मेलोनी मुस्कुराते हुए इसके लिए तैयार हो जाती हैं. कैमरा ऑन होता है और वीडियो बनाने लगते हैं. सब कुछ सामान्य और दोस्ताना माहौल में चल रहा होता है. लेकिन तभी लड़का कुछ ऐसा कह देता है, जिससे यह वीडियो खास बन जाता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है.
लड़के ने की वोट ना देने की बात
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेल्फी के दौरान लड़का सीधे प्रधानमंत्री से कह देता है कि वह उन्हें वोट नहीं देगा. वह साफ शब्दों में कहता है कि आने वाले जनमत संग्रह (रेफरेंडम) में वह ‘नो’ वोट देगा, जबकि मेलोनी ‘यस’ कैंप का समर्थन कर रही हैं. आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी नेता असहज हो सकता है या नाराजगी दिखा सकता है. लेकिन यहां कुछ अलग देखने को मिला. लड़के की बात सुनकर भी मेलोनी बिल्कुल शांत रहीं और उन्होंने कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं दिखाई. उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पूरा सोशल मीडिया उनका फैन बन गया.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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पीएम ने जीता लोगों का दिल
वीडियो में आगे देख सकते हैं कि लड़के की बात सुनने के बाद मेलोनी ने बहुत ही सधे हुए और शांत अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘यही तो लोकतंत्र है, यह बिल्कुल ठीक है.’ उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. लोग उनकी सहनशीलता और लोकतांत्रिक सोच की तारीफ कर रहे हैं. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. इस वीडियो ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है और एक सच्चा नेता वही होता है जो अलग-अलग विचारों का सम्मान करे. वीडियो को worldmedia.in पर भी शेयर किया गया है.