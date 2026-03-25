  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Italy Pm Ka Video Giorgia Meloni Viral Video Google Trends Boy Took Selfie And Said I Will Not Vote For You To Italy Pm Giorgia Meloni Trending Video Went Viral

Viral Video Today: प्रधानमंत्री के मुंह पर बोला- आपको वोट नहीं दूगा, वायरल हो रहा गजब का वीडियो

Viral Video Today: इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखा हर कोई चौंक गया.

Published date india.com Published: March 25, 2026 4:00 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और एक लड़के से जुड़ा है. इसमें एक लड़का उनके पास आता है और उनसे सेल्फी लेने की गुजारिश करता है. मेलोनी मुस्कुराते हुए इसके लिए तैयार हो जाती हैं. कैमरा ऑन होता है और वीडियो बनाने लगते हैं. सब कुछ सामान्य और दोस्ताना माहौल में चल रहा होता है. लेकिन तभी लड़का कुछ ऐसा कह देता है, जिससे यह वीडियो खास बन जाता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है.

लड़के ने की वोट ना देने की बात

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेल्फी के दौरान लड़का सीधे प्रधानमंत्री से कह देता है कि वह उन्हें वोट नहीं देगा. वह साफ शब्दों में कहता है कि आने वाले जनमत संग्रह (रेफरेंडम) में वह ‘नो’ वोट देगा, जबकि मेलोनी ‘यस’ कैंप का समर्थन कर रही हैं. आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी नेता असहज हो सकता है या नाराजगी दिखा सकता है. लेकिन यहां कुछ अलग देखने को मिला. लड़के की बात सुनकर भी मेलोनी बिल्कुल शांत रहीं और उन्होंने कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं दिखाई. उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पूरा सोशल मीडिया उनका फैन बन गया.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by UPSC World (@worldmedia.in)

पीएम ने जीता लोगों का दिल

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि लड़के की बात सुनने के बाद मेलोनी ने बहुत ही सधे हुए और शांत अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘यही तो लोकतंत्र है, यह बिल्कुल ठीक है.’ उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. लोग उनकी सहनशीलता और लोकतांत्रिक सोच की तारीफ कर रहे हैं. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. इस वीडियो ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है और एक सच्चा नेता वही होता है जो अलग-अलग विचारों का सम्मान करे. वीडियो को worldmedia.in पर भी शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.