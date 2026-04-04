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Chor Ka Video: तगड़ा चोर निकला ये जापानी शख्स, नजर के सामने से गायब कर दिया सामान । देखें वीडियो
Viral Video Today: सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे कि जापानी टूरिस्ट में कपड़ों की दुकान में घुसते हैं और बड़ी चालाकी से कपड़े चुराकर बैग में रख लिए. मगर सबकुछ तब तक कैमरे में कैद हो चुका था.
Chor Ka Video: इंडोनेशिया के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां कुछ विदेशी सैलानी चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए. मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय कपड़ों की दुकान के मालिक को पता चला कि उसकी दुकान से कुछ कपड़े गायब हो गए हैं. शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि आखिर सामान कहां गया, लेकिन जब उसने CCTV फुटेज चेक किया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई. वीडियो में चार जापानी टूरिस्ट बेहद चालाकी से कपड़े चुराते हुए कैमरे में कैद हुआ है.
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सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि तीन लोग पहले दुकान में ग्राहकों की तरह घूमते हैं और कपड़े देखते रहते हैं. इसी दौरान वे बार-बार इधर-उधर नजर घुमाते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा. जैसे ही मौका मिलता है, जापानी टूरिस्ट ने शर्ट और अन्य कपड़े अपने बैग में छुपा लिया. थोड़ी देर बाद एक चौथा व्यक्ति भी उनके साथ जुड़ता है और वह भी चोरी में शामिल हो जाता है. हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना के दौरान वे काफी सहज नजर आते हैं और आपस में जापानी भाषा में बातचीत करते रहते हैं, जिससे किसी को उन पर शक ना हो.
एक्स पर देखें वीडियो
Japanese tourists were spotted on CCTV stealing eleven clothing pieces from a shop in Ubud, Bali, Indonesia.
pic.twitter.com/2oRow8e8JD
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 3, 2026
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई और इसे बेहद शर्मनाक बताया. जापान के कुछ यूजर्स ने भी इन पर्यटकों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी हरकतें देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं. वीडियो एक्स पर Ghar Ke Kalesh के नाम से भी शेयर किया गया है.