Viral Video Today: रोटी की जगह कांच की बोतल खाने लगा शख्स, देखते ही देखते पूरा चबा गया | देखें वीडियो
Viral Video Today: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स किस तरह कांच की बोतल को चबा-चबाकर खा गया. जिसने भी देखा हैरान ही रह गया.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कई नजारे चौंकाते हैं तो कई यकीन करने लायक भी नहीं होते. कुछ ऐसा ही दृश्य फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स खाने में कांच की बोतल ही चबा गया. वो कांच को ऐसे खाने में लगा रहा मानो रोटी-सब्जी खा रहा हो. सोशल मीडिया अब शख्स का वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया. इस सीन पर यूजर्स की जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वीडियो इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है.
कांच खाने लगा शख्स
वायरल हो रहे वीडियो देखा जा सकता है कि एक शख्स थाली में खाने की जगह पर कांच की बोतल लेकर बैठा है. थाली में कुछ कांच के टुकड़े और एक पूरा बोतल दिखाई दे रहा है. शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या करने वाला है. फिर देखते ही देखते शख्स कांच को चबाना शुरू कर देता है. वो शीशे को ऐसे चबाता है मानो किसी स्वादिष्ट खाने की बाइट को चबा रहा है. मुंह का निवाला खत्म होते ही वो फिर से एक टुकड़ा उठाता है और फिर उसे भी रोटी की तरह चबाने लगता है.
यहां देखिए इस वीडियो को:
चीनी की तरह चबा गया
देखते ही देखते शख्स कई कांच के कई टुकड़ों को खा जाता है. हैरानी की बात यह है कि कांच खाने में उसे कोई परेशानी भी नजर नहीं आ रही है. साफ पता चलता है कि उसने यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए किया है. क्योंकि कांच खाना किसी के सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है. इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. वीडियो को khokan.oficial नामक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘ये सब क्या देखना पड़ रहा है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ऐसा लग रहा है मानो चीनी की बोतल है.’ इस वायरल वीडियो को अभी तक लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.