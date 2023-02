Viral Video Today: चाकू से लोगों को धमका रहे शख्स पर कर्नाटक पुलिस ने चलाई गोली, फिर खूब पिटाई भी कर दी- देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कर्नाटक के एक शख्स का वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है, इसमें देखा जा सकता है कि शख्स के हाथों में चाकू है और पुलिस बल ने उसे घेर रखा है. कर्नाटक पुलिस ने इस दौरान चाकू से हमला करने वाले उपद्रवी के पैर में गोली भी मारी. उपद्रवी, फजल भगावान, कलबुरगी शहर के बाजार क्षेत्र में चाकू लेकर लोगों को धमका रहा था. मौके पर पहुंची पुलिस पर फजल ने हमला कर दिया, जो लोगों की तरफ खतरनाक तरीके से चाकू लहरा रहा था.

पुलिस ने उसे बार-बार हथियार छोड़कर सरेंडर करने की चेतावनी दी. फजल ने चेतावनियों को नहीं सुना और एक घंटे से अधिक समय तक जनता के बीच तमाशा बनाता रहा. अंत में, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसके पैर में दो बार गोली मारी. उसके गिरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार कराया गया.