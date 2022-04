Viral Video Today: सोशल मीडिया आज के दौर में उन लोगों के लिए एक वरदान है जिन्हें अपने टैलेंट को दिखाने के लिए उचित मंच नहीं मिलता है. हम आए दिन इससे जुड़ी खबरें सुनते और देखते हैं कि कोई कैसे सोशल मीडिया के जरिए रातों रात मशहूर हो गया. इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है, जो एक बच्चे से जुड़ा हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के बिजनेस को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ा रहा है. बच्चे का यह वीडियो तेलंगाना का है. सोशल मीडिया पर अब इस बच्चे का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.Also Read - हैदराबाद में जल्द खुलेगा भारत का पहला इनडोर स्काइडाइविंग, जानिए इसके बारे में सबकुछ

तेलंगाना में मोहम्मद इलियास नाम के शख्स की एक हलीम की दुकान है. लेकिन इस इफ्तार पर उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं हो रही थी, जिससे इलियास परेशान हो गए. उन्होंने इस संबंध में बताया, "इफ्तार पर बिक्री नहीं होने से मैं व्यथित था, लेकिन जैसे ही मेरे बेटे ने मेरी दुकान को बढ़ावा देने के लिए एक वीडियो बनाया, वह वायरल हो गया, और ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी. सानिया मिर्जा की बहन भी दुकान पर इस दौरान दिखाई दी. हम जल्द ही डिलीवरी सेवाएं भी शुरू करेंगे."

यहां देखें वीडियो:

#WATCH | Hyderabad: To accelerate his father's 'Haleem' (thick stew) business, Mohd Adnan promoted it on social media followed by an overwhelming footfall of customers. "It was difficult to sell even 10 plates earlier, and now we are selling 150 plates…," Adnan said (18.04) pic.twitter.com/EMpROFEOAE

Hyderabad, Telangana | I was distressed due to no sales on Iftar, but as soon as my son made a video to promote my shop, it went viral, & customers poured in. Sania Mirza's sister also showed up. We'll also start delivery services soon: Mohammad Iliyas, Haleem shop owner (18.04) pic.twitter.com/rtVb9TtYfJ

