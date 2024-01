Viral Video Today: सस्ती कुर्ती के लिए भी मोलभाव करने लगी ऑस्ट्रेलियन लड़की, फिर दुकानदार ने गजब ही किया | देखें वीडियो

Viral Video Today: दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट बजट फ्रेंडली ऑप्शन के लिए जाना जाता है. यहां लोग सस्ते दामों पर मनपसंद शॉपिंग करते हैं. यह मार्केट देश ही नहीं विदेशों में भी काफी मशहूर है. दिल्ली घुमने आए विदेशी टूरिस्ट अक्सर इस मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं. इसी मार्केट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह वीडियो एक ऑस्ट्रेलियन लड़की है जो मार्केट में दुकानदार से सस्ते सामान के लिए मोलभाव करने में जुटी है. उसका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. नेटिजन्स भी खुद को रिएक्शन देने से रोक नहीं पाए.

ध्यान खींच रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह विदेशी लड़की सरोजिनी नगर मार्केट में शॉपिंग करने पहुंची है. उसे एक दुकान पर कुर्ती पसंद आती है जो ग्रीन और गोल्ड कलर की है. लड़की का नाम जोहानसन बताया जा रहा है और ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाती है. लड़की फिक्स प्राइज वाले शॉप पर मोलभाव करने पहुंच गई. उसका मकसद ब्लॉग में ये दिखाना प्रतीत होता है कि दुकानदार मोलभाव करने पर कैसा रिएक्शन देता है. लड़की दुकानदार से ग्रीन कुर्ती का भाव पूछती है, जिस पर उसने 350 रुपये बताया. लड़की बताती है कि ये करीब 6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पड़ रहा है.

