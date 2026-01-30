By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video Today: अचानक डिलीवरी बॉय के रूप में मिला क्लास का सबसे होनहार लड़का, देखिए फिर लड़की ने क्या किया
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर लड़की और डिलीवरी बॉय का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया हर कोई चौंक गया.
Viral Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. इन्हीं में कुछ नजारे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक देखे जाते हैं. मगर कुछ ऐसे भी वीडियो होते हैं जो सबको चौंका देते हैं. इसी तरह का एक वीडियो फिलहाल सबका ध्यान खींच रहा है. इसमें एक लड़की फूड डिलीवरी बॉय से बात करती नजर आ रही है. दोनों की बातें सुनकर लगता है कि दोनों कभी दोस्त रहे होंगे. मगर कहीं अचानक ही एक दूसरे से टकरा गए. लड़की ने फिर ऐसी-ऐसी बातें कहीं जिसे सुनकर नेटिजन्स नाराज हो गए और वीडियो पर विरोध में जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
लड़की ने उड़ाया मजाक
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि डिलीवरी बॉय के बारे में लड़की कहती है, “ये मेरा फ्रेंड है जो आज हमको मिला है. ये हमको पढ़ने का बहुत रील मोटिवेशन भेजता था. ये 30 साल का हो गया है. अब ये डिलीवरी बॉय बन गया है. कैसे फील कर रहे हो ये बनकर? बहुत अच्छा है ना.” लड़की पूछने पर आगे बताता है कि उसकी शादी हो गई है. फिर वो लड़की का हाल पूछता है. लड़की भी सब ठीक है करके जवाब देती है और उससे पूछती है ‘क्या तुम्हें स्कूल की याद आती है?’ लड़का फिर मासूमियत भरे अंदाज में जवाब देता है कि स्कूल की तो बहुत याद आती है. लड़की आगे कहती है कि सबको तुम्हारा ये वीडियो भेज दूंगी.
क्या बोले नेटिजन्स
दोनों की इस बातचीत में सबसे खास बात यह रही कि लड़की उसका लगातार मजाक उड़ा रही थी. मगर लड़का मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब दे रहा था. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ देखते ही देखते वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘किसी पर हंसना तो बहुत आसान है. अगर खुद कभी जिम्मेदारी नहीं संभाली.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘लड़की बार-बार मजाक उड़ा रही थी मगर वो बेचारा हंसता रहा.’ एक और यूजर ने लिखा है, ‘भाई वो लड़का है उसके पास कई जिम्मेदारियां हैं.’
यहां देखिए वायरल वीडियो:
View this post on Instagram
इसी तरह के रिएक्शन लगातार वीडियो पर पोस्ट हो रहे हैं. हालांकि ये भी हो सकता है कि वीडियो स्किप्टेड हो. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी प्रकार से इसकी पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को thebharatpost_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.