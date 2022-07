Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो आए दिन वायरल होते हैं. उनमें से कुछ वीडियो इतने शानदार होते हैं कि बस दिल को छू जाते हैं. अभी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो एक बच्ची से जुड़ा हुआ है. वीडियो में आप देखेंगे कि छोटी सी बच्ची मेट्रो स्टेशन पर जवानों को देखते ही उनकी तरफ भागती है और एक जवान को निहारने लगती है. बच्ची की मासूमियत को देख जवान भी काफी भावुक हो जाता है और उसे प्यार करने लगता है. कुछ देर बा बच्ची जवान के पैर छूकर प्रणाम करने लगती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - Bride Groom Video: नए अंदाज में फेरों के लिए जा रहे थे दूल्हा-दु्ल्हन, मगर महफिल तो ढोल वाले लूट ले गए- देखें वीडियो

यह वीडियो किसी मेट्रो स्टेशन का प्रतीत होता है. स्टेशन पर कुछ सीआरपीएफ कर्मी आपस में बातें कर रहे होते हैं और साथ ही ट्रेन का इंतजार करते हैं. अगले ही पल एक छोटी सी बच्ची भागे-भागे उनके पास आती है और बड़ी ही मासूमियत से जवान को देखने लगती है. उसकी मासूमियत पर जवान भी इमोशन से भर जाता है और उसको लाड प्यार करने लगता है. बच्ची जाने से पहले जवान के पैर छू लेती है. जवान बच्ची को ऐसा करते देख बस देखते ही रह जाते हैं.

Raising patriotic young minds is a duty every parent owes to this great nation.

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/mhAjLbtOvG

— P C Mohan (@PCMohanMP) July 15, 2022