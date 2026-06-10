मना करने के बाद भी आप नहीं माने पापा, मौत के बाद पिता की तस्वीर से सवाल करने लगी बेटी | देखिए वीडियो

वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने दिवंगत पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उनसे बातें करती दिखाई देती है. उसकी मासूम आवाज और दर्द भरे सवालों ने लोगों को भावुक कर दिया है.

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वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Shocking Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने दिवंगत पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उनसे बातें करती दिखाई देती है. उसकी मासूम आवाज और दर्द भरे सवालों ने लोगों को भावुक कर दिया है. कई यूजर्स ने वीडियो देखने के बाद अपनी भावनाएं भी साझा की हैं. वीडियो में बच्ची अपने पिता की फोटो को देखते हुए उनसे शिकायत करती है. वह कहती है कि उसकी मां उन्हें शराब पीने से रोकती थीं, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी. बच्ची की बातों में गुस्सा कम और अपने पिता को खोने का दर्द ज्यादा दिखाई देता है. वह बार-बार यह जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया.

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भावुक कर देगी बच्ची की बातें

बातचीत के दौरान बच्ची यह भी कहती है कि बाकी बच्चों के पापा उनके साथ हैं, लेकिन उसके पापा उसे छोड़कर चले गए. वह अपने पिता से जवाब मांगती है और मासूम अंदाज में कहती है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वह उनसे नाराज हो जाएगी. बच्ची की ये बातें सुनकर वीडियो देखने वाले लोग खुद को भावुक होने से नहीं रोक पा रहे. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @is58163 नाम के अकाउंट से साझा किया गया है.

क्या बोले नेटिजन्स

पोस्ट को लाखों बार देखा जा चुका है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पसंद भी किया है. कमेंट सेक्शन में यूजर्स बच्ची के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और नशे से दूर रहने की अपील कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो ने उसे अपनी बेटी की याद दिला दी और उसने शराब छोड़ने का फैसला कर लिया. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि बच्ची की आवाज में छिपा दर्द दिल को झकझोर देने वाला है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. बच्ची की मासूम बातें न केवल भावनात्मक हैं, बल्कि परिवार और जिम्मेदारी की अहमियत भी याद दिलाती हैं.