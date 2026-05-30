Viral Video Today: लोकल मैच में कमेंट्री करके छा गया शख्स, बातें सुनकर इंप्रेस हो गया हर कोई | देखें वीडियो

Viral Video Today: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शख्स शानदार तरीके से कमेंट्री कर रहा है. उसका अंदाज सबका ध्यान खींच रहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/viral-video-today-local-match-ki-commentary-google-trends-man-goes-viral-for-his-commentary-at-local-cricket-match-everyone-impressed-8430471/ Copy

Photo Credit: tv1indialive/Instagram

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक लोकल क्रिकेट मैच का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें मैच से ज्यादा चर्चा एक शख्स की कमेंट्री की हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी स्थानीय टूर्नामेंट का मुकाबला चल रहा है, और उसका छोटे स्तर पर लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है. इसी दौरान एक शख्स माइक संभालकर कमेंट्री करता नजर आता है. उसकी बोलने की शैली, क्रिकेट की समझ और चेहरे के हावभाव लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. शायद यही वजह है कि वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है.

कमेंट्री से छाया शख्स

ध्यान खींच रहे वीडियो में कमेंट्री कर रहा शख्स गेंदबाज की खूबियों का जिक्र करते हुए कहता है कि उसके पास गति और स्विंग दोनों हैं, जो उसे एक अच्छा गेंदबाज बनाती हैं. वह आगे बताता है कि खिलाड़ी ने अपने करियर में शानदार प्रदर्शन किया है और कई बार टीम की अगुवाई भी की है. इसके बाद वह गेंद की लाइन और लेंथ पर विस्तार से चर्चा करता है और बताता है कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही है तथा गेंदबाज अपनी रफ्तार का सही उपयोग कर रहा है. कमेंट्री के दौरान उसके शब्दों का चयन और आत्मविश्वास ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभवी खेल विशेषज्ञ मैच का विश्लेषण कर रहा हो.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

यूजर्स कर रहे तारीफ

वीडियो में आगे कमेंटेटर बल्लेबाज के बारे में कहता है कि वह भाग्यशाली रहा क्योंकि गेंद स्टंप से नहीं टकराई और गैप में निकल गई. वह बल्लेबाज को सलाह भी देता है कि उसे थोड़ा और समय लेकर खेलना चाहिए क्योंकि अभी मैच में 15 ओवर बाकी हैं. उसकी यह विश्लेषणात्मक शैली लोगों को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि इस शख्स में पेशेवर कमेंटेटर बनने की पूरी क्षमता है. कुछ लोगों ने उसकी तुलना बड़े क्रिकेट कमेंटेटरों से भी की है, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि प्रतिभा किसी बड़े मंच की मोहताज नहीं होती. वीडियो को tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.