Viral Video Today: सीढ़ियों से गिरने ही वाला था बच्चा तभी मां ने लगा दी छलांग, नजारा देख आंखें फटी रह जाएंगी- देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें बार-बार देखने का मन करता है. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो एक मां और उसके बच्चे से जुड़ा है. इसमें खेलते-खेलते एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है, लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी मां की नजर तुरंत पड़ गई. फिर मां ने जिस तरह से अपने बच्चे को बचाया वो हैरान कर देने वाला है. सारा नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं एक महिला लिफ्ट में अपने बच्चे के साथ नेक्स्ट फ्लोर पर आती है. मालूम होता है कि उस फ्लोर पर उसका ऑफिस है. बगल में सीढ़ियां है और उसमें काफी गैप है. बच्चा खेलते-खेलते सीढ़ियों के पास चला जाता है और बैलेंस खो देता है. फिर क्या था वो सीधा नीचे गिरने ही वाला होता है कि उसकी मां ने छलांग लगाकर उसका पैर पकड़ लिया. कुछ सेकेंड बाद कई लोग वहां आ गए और सबने मिलकर बच्चे को ऊपर खींच लिया.