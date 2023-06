Viral Video Today: बिहार के वैशाली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां गंगा नदी में पाने लने गए एक बच्चे को मगरमच्छ ने खींच लिया और उसकी मौत हो गई. दिल दहला देने वाली ये घटना जिले में दिदुपुर थाना क्षेत्र की है. बताया गया कि दस साल का बच्चा नदी में पीने लेने गया, मगर मगरमच्छ के हमले में उसकी मौत हो गई. इधर मगरमच्छ के हमले में ग्रामीण खाशे आक्रोशित हो गए और विशालकाय शिकारी को पकड़ने का प्लान बनाया.

ग्रामीणों ने इसके लिए पहले एक जाल का इंतजाम किया और मगरमच्छ को इसमें फंसाकर बाहर खींच लिया. इसके बाद ग्रामीओं ने मगरमच्छ को इतना मारा कि उसकी मौत ही हो गई. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें मगरमच्छ को जाल में फंसा देख सकते हैं और गुस्साई ग्रामीण उसे बुरी तरह पीट रहे है, जिससे उसकी मौत हो गई.

मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बिदुपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर निवासी धर्मेंद्र दास एक मोटर साइकिल खरीदी थी. उसकी पूजा करने के लिए पूरा परिवार गंगा नदी के खालसा घाट पहुंचा था. इसी बीच, दास का पुत्र अंकित पानी लेने गंगा तट पर पहुंचाकि पहले से घात लगाए मगरमच्छ ने उसे नदी में खींच ले गया.