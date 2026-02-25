Hindi Viral

Viral Video Today Man Earned 65 Rupees On His First Day At Blinkit His Viral Story Will Touch Your Heart

Blinkit में काम का पहला दिन और शख्स ने तुरंत कमाए 65 रुपये, दिल छू लेगी इसकी कहानी

Trending Video Today: डियो में मनीष साइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठकर व्लॉग बना रहा है, जबकि उसका दोस्त साइकिल चला रहा है. दोनों मिलकर ऑर्डर पहुंचा रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे.

शख्स का ये वीडियो नेटिजन्स को खूब पसंद आया है. (Photo/Instagram)

Today Viral Video: क्विक डिलीवरी कंपनी Blinkit में काम के पहले दिन एक शख्स ने सिर्फ डेढ़ घंटे में 65 रुपये कमाए और अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. उसकी सादगी और खुशी ने लोगों का दिल जीत लिया. शख्स का नाम मनीष अस्वर है. उसने अपने दोस्त के साथ साइकिल से डिलीवरी का काम शुरू किया. वीडियो में मनीष साइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठकर व्लॉग बना रहा है, जबकि उसका दोस्त साइकिल चला रहा है. दोनों मिलकर ऑर्डर पहुंचा रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे.

कौन है भारत में दूसरा सबसे सुरक्षित शख्स, नाम सुनकर सचमुच झटका लग जाएगा

कैसा था काम का पहला दिन

मनीष ने बताया कि यह उसका Blinkit में पहला दिन था. उन्हें पहला ऑर्डर मिला और उन्होंने उसे समय पर पहुंचा दिया. मजेदार बात यह रही कि एक ऑर्डर उसके पड़ोसी का ही निकला. यह जानकर वह और भी उत्साहित हो गया. वीडियो में मनीष ने हंसते हुए कहा कि उसे लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वह डिलीवरी का काम कर रहा है, लेकिन सबको पता चल गया.

1.5 घंटे में कमाए 65 रुपये

उसने यह भी कहा कि किसी भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए. मेहनत का हर काम इज्जत वाला होता है. मनीष ने बताया कि उसने सिर्फ 1.5 घंटे की छोटी सी शिफ्ट में 65 रुपये कमाए. उसने कहा कि पार्ट टाइम में भी लोग कुछ ना कुछ कमा सकते हैं. जरूरत है तो बस मेहनत और सही सोच की.

Add India.com as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Manish Aswar (@manish_bhai_vestige47)

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो सोशल मीडिया पर लोगों ने मनीष की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए. लोगों को उसकी ईमानदारी और सकारात्मक सोच बहुत पसंद आई. वीडियो इंस्टाग्राम पर manish_bhai_vestige47 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें