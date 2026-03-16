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VIDEO: भगवान के खिलाफ FIR कराने थाने पहुंचा शख्स, शविदेव से हनुमान तक किसी को नहीं छोड़ा | देखें वीडियो
Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि शख्स थाने में मौजूद हैं और अलग-अलग भगवानों के नाम बताकर शिकायत दर्ज करवा रहा है.
Funny Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में वैसे तो हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है. इसमें एक शख्स किसी बात पर ऐसा नाराज हुआ कि भगवान के खिलाफ शिकायत करने ही थाने में पहुंच गया. यहां शख्स अलग-अलग कई भगवानों के नाम लेता है और थानेदार से कार्रवाई करने के लिए कहता है. वायरल हो रहे कुछ सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि शख्स थाने में पुलिसकर्मी के सामने टेबल पर बैठा है. शख्स पुलिसकर्मी को अपनी पीड़ा सुनाता है और कार्रवाई करने के लिए कहता है.
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थाने में की भगवानों के खिलाफ शिकायत
शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि शख्स थाने में कुर्सी पर बैठा है और सामने पुलिसकर्मी उसकी शिकायत लिख रहा है. शख्स अपनी शिकायत में कई भगवानों के नाम लेता है. शख्स नाम लेता है और पुलिसकर्मी भगवान का नाम तुरंत कागज पर लिखता है. वो कहता है कि माता पार्वती, पवन देव, इंद्रदेव, शनिदेव, सूर्यदेव भगवान, छाया माता का नाम लिखो. शख्स इतने में ही नहीं रुकता है. वो आगे लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी माता तक का नाम शिकायत में लिखवा देता है. मजेदार है कि शख्स अपने शिकायत में हनुमानजी का नाम भी लिखवा देता है.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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अज्ञात लिस्ट में भगवानों के नाम
मजेदार है कि शख्स ने कई भगवानों के नाम अज्ञात वाली लिस्ट में डलवा दिए. शख्स आखिर में कहता है कि जो नाम उसकी जानकारी में है और वो उसने लिखवा दिए हैं. अगर भगवान उससे मिलने नहीं आते हैं तो वो उन्हें खुद पकड़वा देगा. मालूम हो फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाएगा. शख्स का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर lalityadav5039 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. मालूम हो वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इंडिया डॉट कॉम इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है.