Viral Video Today: काफी दिनों से चले आ रहे तनाव के बाद गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया. खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध में पहले दिन 137 लोगों की मौत हो गई. सोशल मीडया पर हमले से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन सबके बीच कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जो दिल को झकझोर देने के लिए काफी है. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कि एक पिता अपनी बेटी से दूर होते समय फूट-फूटकर रोता दिख रहा है. इस मंजर को जिसने भी देखा अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच सामने आया यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान एक पिता अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बस में बैठा रहा है. लेकिन इस दौरान उसे अपने बेटी से दूर होने पर रहा नहीं गया और वो फूट-फूटकर रोने लगा. इस वीडियो को देखने के बाद किसी के भी आंखों में आंसू आ सकते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को देखने के बाद काफी दुखी हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

UNBEARABLE. 💔 A Ukrainian father says goodbye to his family as he sends them to a safe zone and prepares to stay back and fight. (via straightoutathesixtv) #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/M7logpDlNS

— Josh Benson (@WFLAJosh) February 24, 2022