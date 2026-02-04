Hindi Viral

Viral Video Today Man Running Away With Sons Mother In Law But Villagers Caught Shocking Video Went Viral

VIDEO: समधन से ही इश्क लड़ा बैठा शख्स, प्लान बनाकर भागता तभी गांव वालों ने पकड़ लिया | देखें वीडियो

Viral Video Today: वीडियो में देखेंगे कि शख्स बेटे की सास को लेकर फरार होता इससे पहले ही लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा किसी को भी हैरान कर देगा.

हैरान करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

सोशल मीडिया की हैरान करने वाली दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी चीजें हंसाती हैं तो कई बार हैरानी भी बहुत होती है. अभी ठीक वैसा ही एक मामला चर्चा के केंद्र में बना हुआ है. जहां पारिवारिक रिश्तों की मर्यादाओं को तार-तार करने वाली एक प्रेम कहानी ने लोगों हिला दिया. बताया गया कि एक शख्स को अपने बेटे की सास से ही इश्क हो गया. सास भी अपने दामाद के पिता पर दिल हार गई. बात आगे बढ़ी और दोनों की प्रेम कहानी रफ्तार पकड़ने लगी.

मुगलों का भारत में बनाया हुआ आखिरी महल, आज हालत देखकर तरस आ जाएगा

दोनों बनाया था भागने का प्लान

आखिर में दोनों ने भागने तक का प्लान बना लिया. मगर लोगों की सतर्कता ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया. दोनों प्लान बनाकर भाग पाते तभी स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. लोगों ने दोनों को पकड़कर खंभे से बांध दिया. अब इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि दोनों को खंभे से बांधा गया कि और गले में जूते-चप्पल की माला है. इधर हाथ में उस्तरा लेकर खड़ा शख्स आरोपी के आधे सिर का मुंडन कर रहा है. फ्रेम में आगे देखेंगे कि समधन उदास भाव से सबकुछ चुपचाप देखती रहती है.

मुलाकात के बाद शुरू हुई प्रेम कहानी

फ्रेम में आगे देखेंगे कि लोगों ने दोनों को सार्वजनिक रूप से खूब शर्मिंदा किया. बताया गया कि शख्स के बेटे ने कुछ साल पहले पास में एक लड़की से विवाह किया था. इसी शादी के दौरान शख्स की मुलाकात अपनी समधन से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य पारिवारिक बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया.

Add India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें

Villagers caught this guy running away with Son’s Mother in law and shaved his head as punishment pic.twitter.com/GpU7tmHPtR — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 2, 2026

वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अगल प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें