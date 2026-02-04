By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: समधन से ही इश्क लड़ा बैठा शख्स, प्लान बनाकर भागता तभी गांव वालों ने पकड़ लिया | देखें वीडियो
Viral Video Today: वीडियो में देखेंगे कि शख्स बेटे की सास को लेकर फरार होता इससे पहले ही लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा किसी को भी हैरान कर देगा.
सोशल मीडिया की हैरान करने वाली दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी चीजें हंसाती हैं तो कई बार हैरानी भी बहुत होती है. अभी ठीक वैसा ही एक मामला चर्चा के केंद्र में बना हुआ है. जहां पारिवारिक रिश्तों की मर्यादाओं को तार-तार करने वाली एक प्रेम कहानी ने लोगों हिला दिया. बताया गया कि एक शख्स को अपने बेटे की सास से ही इश्क हो गया. सास भी अपने दामाद के पिता पर दिल हार गई. बात आगे बढ़ी और दोनों की प्रेम कहानी रफ्तार पकड़ने लगी.
दोनों बनाया था भागने का प्लान
आखिर में दोनों ने भागने तक का प्लान बना लिया. मगर लोगों की सतर्कता ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया. दोनों प्लान बनाकर भाग पाते तभी स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. लोगों ने दोनों को पकड़कर खंभे से बांध दिया. अब इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि दोनों को खंभे से बांधा गया कि और गले में जूते-चप्पल की माला है. इधर हाथ में उस्तरा लेकर खड़ा शख्स आरोपी के आधे सिर का मुंडन कर रहा है. फ्रेम में आगे देखेंगे कि समधन उदास भाव से सबकुछ चुपचाप देखती रहती है.
मुलाकात के बाद शुरू हुई प्रेम कहानी
फ्रेम में आगे देखेंगे कि लोगों ने दोनों को सार्वजनिक रूप से खूब शर्मिंदा किया. बताया गया कि शख्स के बेटे ने कुछ साल पहले पास में एक लड़की से विवाह किया था. इसी शादी के दौरान शख्स की मुलाकात अपनी समधन से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य पारिवारिक बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया.
एक्स पर देखें
Villagers caught this guy running away with Son’s Mother in law and shaved his head as punishment pic.twitter.com/GpU7tmHPtR
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 2, 2026
वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अगल प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.