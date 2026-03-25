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देश में सिर्फ 0.000001% लोगों में है इतनी हिम्मत, शख्स का वीडियो देखकर हैरान रह गए लोग
Viral Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंदिर के बाहर खड़ा है, हाथ में पूजा की थाली है और बैकग्राउंड में भजन चल रहा है. लेकिन वह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसी माहौल में अपने अंदाज में डांस करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवाता है.
Viral Video Today: आज के दौर में जहां लोग हर कदम सोच-समझकर रखते हैं, वहीं एक शख्स ने ऐसा काम कर दिया जिसने इंटरनेट पर अलग ही बहस छेड़ दी. मामला किसी स्टंट या खतरनाक हरकत का नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह का है जहां आमतौर पर लोग बेहद सयंम और शांति बनाए रखते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंदिर के बाहर खड़ा है, हाथ में पूजा की थाली है और बैकग्राउंड में भजन चल रहा है. लेकिन वह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसी माहौल में अपने अंदाज में डांस करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवाता है. खास बात यह है कि वह पूरी तरह निडर नजर आता है, जैसे उसे आसपास के लोगों या माहौल की परवाह ही ना हो.
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दिलचस्प बात यह भी है कि वहां मौजूद लोग उसे रोकते नहीं, बल्कि चुपचाप देखते रहते हैं. इससे यह भी झलकता है कि समाज अब पहले जैसा रिएक्टिव नहीं रहा, बल्कि कई बार लोग ऐसी चीजों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. एक तरफ कुछ लोग इसे आत्मविश्वास और बेबाकी का उदाहरण बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई यूजर्स इसे मर्यादा के खिलाफ मान रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है, जबकि कुछ इसे नए जमाने की सोच बता रहे हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
ये सब बहुत हिम्मत का काम है, देश में ऐसे हिम्मती सिर्फ 0.000001% ही हैं. pic.twitter.com/KOvdXmwMd7
— Shivani Sahu (@askshivanisahu) March 24, 2026
वायरल वीडयो एक्स @askshivanisahu नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. यूजर ने मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा, ‘ये सब बहुत हिम्मत का काम है, देश में ऐसे हिम्मती सिर्फ 0.000001% ही हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि ये बात बिल्कुल सही है, इतनी भीड़ में ऐसा काम हिम्मती लोग ही कर पाएंगे. लेकिन अफसोस कि इनकी संख्या बहुत कम है.