शख्स ने नीले ड्रम को बना दिया गिटार, फिर निकाली ऐसी धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे | देखें VIDEO
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. आमतौर पर घर के किसी कोने में पड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम सिर्फ पानी या सामान रखने के काम आता है. मगर एक शख्स ने इसी साधारण ड्रम को अपनी क्रिएटिविटी से गिटार में बदल डाला. जब उसने इस देसी जुगाड़ से तैयार किए गए गिटार पर धुन छेड़ी, तो सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध रह गए.
कबाड़ से क्रिएटिविटी का कमाल
वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सबसे पहले नीले प्लास्टिक ड्रम के बीच में गोल आकार का छेद बनाता है. ठीक उसी तरह जैसा गिटार में होता है. इसके बाद वह लकड़ी का एक मजबूत टुकड़ा लेकर उसे ड्रम से जोड़ता है, जिससे गिटार जैसा ढांचा तैयार हो सके. इस पूरे काम में उसकी मेहनत, संतुलन और बारीकी साफ नजर आती है.
ड्रम को बना दिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
सिर्फ ढांचा तैयार करना ही काफी नहीं था. असली चुनौती थी उसमें तार लगाना और उन्हें सही तरीके से फिट करना. युवक बड़ी सावधानी से तारों को कसता है ताकि ड्रम की खोखली बनावट से सही गूंज निकल सके. कुछ ही देर में साधारण-सा प्लास्टिक ड्रम एक अनोखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है.
जब शुरू हुई सुरों की जादुई बारिश
वीडियो का सबसे खास हिस्सा तब आता है, जब शख्स इस ‘ब्लू ड्रम गिटार’ को बजाना शुरू करता है. जैसे ही उसकी उंगलियां तारों को छूती हैं, मधुर धुन हवा में फैल जाती है. यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इतनी सुरीली आवाज किसी प्लास्टिक ड्रम से निकल सकती है. आसपास मौजूद लोग भी उसकी कला को देखकर दंग रह जाते हैं.
सोशल मीडिया पर मिल रही जमकर तारीफ
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ryan_dli नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में युवक की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई लोगों ने लिखा कि असली टैलेंट संसाधनों का मोहताज नहीं होता, जबकि कुछ ने इसे ‘कबाड़ से कमाल’ करार दिया.