  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Man Turned Blue Drum Into Guitar Then What Happened Next Will Shocked You

शख्स ने नीले ड्रम को बना दिया गिटार, फिर निकाली ऐसी धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे | देखें VIDEO

Viral Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सबसे पहले नीले प्लास्टिक ड्रम के बीच में गोल आकार का छेद बनाता है. ठीक उसी तरह जैसा गिटार में होता है. इसके बाद वह लकड़ी का एक मजबूत टुकड़ा लेकर उसे ड्रम से जोड़ता है, जिससे गिटार जैसा ढांचा तैयार हो सके.

Published date india.com Published: February 22, 2026 11:49 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
नीले ड्रम से गिटार बनाने वाले शख्स का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. आमतौर पर घर के किसी कोने में पड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम सिर्फ पानी या सामान रखने के काम आता है. मगर एक शख्स ने इसी साधारण ड्रम को अपनी क्रिएटिविटी से गिटार में बदल डाला. जब उसने इस देसी जुगाड़ से तैयार किए गए गिटार पर धुन छेड़ी, तो सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध रह गए.

कबाड़ से क्रिएटिविटी का कमाल

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सबसे पहले नीले प्लास्टिक ड्रम के बीच में गोल आकार का छेद बनाता है. ठीक उसी तरह जैसा गिटार में होता है. इसके बाद वह लकड़ी का एक मजबूत टुकड़ा लेकर उसे ड्रम से जोड़ता है, जिससे गिटार जैसा ढांचा तैयार हो सके. इस पूरे काम में उसकी मेहनत, संतुलन और बारीकी साफ नजर आती है.

ड्रम को बना दिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट

सिर्फ ढांचा तैयार करना ही काफी नहीं था. असली चुनौती थी उसमें तार लगाना और उन्हें सही तरीके से फिट करना. युवक बड़ी सावधानी से तारों को कसता है ताकि ड्रम की खोखली बनावट से सही गूंज निकल सके. कुछ ही देर में साधारण-सा प्लास्टिक ड्रम एक अनोखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है.

जब शुरू हुई सुरों की जादुई बारिश

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

वीडियो का सबसे खास हिस्सा तब आता है, जब शख्स इस ‘ब्लू ड्रम गिटार’ को बजाना शुरू करता है. जैसे ही उसकी उंगलियां तारों को छूती हैं, मधुर धुन हवा में फैल जाती है. यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इतनी सुरीली आवाज किसी प्लास्टिक ड्रम से निकल सकती है. आसपास मौजूद लोग भी उसकी कला को देखकर दंग रह जाते हैं.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram

A post shared by Bʀʏᴀɴ (@ryan_dli)

सोशल मीडिया पर मिल रही जमकर तारीफ

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ryan_dli नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में युवक की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई लोगों ने लिखा कि असली टैलेंट संसाधनों का मोहताज नहीं होता, जबकि कुछ ने इसे ‘कबाड़ से कमाल’ करार दिया.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.