Viral Video Today: पिता के पैर पकड़कर बैठे-बैठे सो गया मासूम, मेले में जो दिखा हर कोई इमोशनल हो गया | देखें वीडियो
Viral Video Today: मेले से जुड़ा यह वीडियो जिसने देखा इमोशनल हो गया. इसमें बच्चा बैठे-बैठे पिता के पैर पकड़कर सो जाता है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक दिल को छू जाने वाला नजारा वायरल हो रहा है. इसमें एक पिता मेले में खिलौने बेचता हुआ दिखाई देता है. चारों तरफ रौनक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा नीचे जाता है झकझोरने वाला नजारा सामने आता है. दरअसल, पिता के पैरों से लिपटकर उसका बच्चा बैठे-बैठे गहरी नींद में सो गया. न कोई बिस्तर, न चादर, न आराम की जगह. जमीन ही उसका सहारा है और पिता के पैर उसका तकिया. मेले का शोर, लोगों की आवाजाही और चमक-दमक के बीच वह बच्चा सुकून से सो रहा है. यह दृश्य बताता है कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह उसके पिता की मौजूदगी है.
मासूम का वीडियो हुआ वायरल
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बच्चा पिता के पैरों से लिपटकर गहरी नींद में सो रहा है. वीडियो में एक और बच्चा भी नजर आता है, जो पास ही खड़ा है और इधर-उधर देख रहा है. माना जा रहा है कि वह भी उसी पिता का बेटा है. शायद वह पिता की मदद कर रहा है. पिता का चेहरा थकान से भरा है, लेकिन जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा भारी है. वह ग्राहकों को खिलौने दिखाता है, सौदे करता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है.
दिल को छू लेगा नजारा
वायरल हो रहे इस वीडियो में कोई संवाद नहीं है, फिर भी हर फ्रेम दिल को छू जाता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे पिता के बलिदान और संघर्ष की मिसाल बता रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि यही असली जिंदगी है, जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते. बच्चे का पिता के पैरों से लिपटकर सोना सिर्फ थकान नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक है. उसे भरोसा है कि जब तक पिता पास हैं, वह सुरक्षित है. इस इमोशनल वीडियो को sukoon.ki.zindagi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो पर जमकर रिएक्शन भी पोस्ट हो रहे हैं.