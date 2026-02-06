  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Mother Daughter Video Google Trends Indian Girl Took Mother To Her Office In America Everyone Impressed Emotional Video Went Viral

Viral Video Today: मम्मी को अमेरिका के ऑफिस में ले गई इंडियन गर्ल, फिर जो हुआ बार-बार देखेंगे | देखें वीडियो

Viral Video Today: इस वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन गर्ल अपनी मम्मी को ऑफिस लेकर गई. इस नजारे ने हर किसी को भावुक कर दिया.

Published date india.com Published: February 6, 2026 9:58 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता. इसे देखकर कई लोगों के चेहरे खिल गए और कई भावुक हो गए. वीडियो में एक इंडियन लड़की अमेरिका में अपने ऑफिस में अपनी मम्मी को लेकर जाती है. वह अपनी मां को न सिर्फ अपने काम के बारे में बताती है, बल्कि उन्हें अपने ऑफिस की दुनिया को करीब से दिखाती है. यह पल हर उस इंसान से जुड़ जाता है जिसने अपने सपनों के पीछे अपने माता-पिता का त्याग और मेहनत देखी है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है.

मां को ऑफिस ले गई लड़की

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर पूरे ऑफिस में घुमाती है. वह उन्हें अलग-अलग सेक्शन दिखाती है और बताती है कि वह रोज यहां कैसे काम करती है. मां भी बड़े ध्यान से सब कुछ देखती और सुनती नजर आती हैं. उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ झलकती है. इसके बाद लड़की अपनी मम्मी को अपनी सीट तक लेकर जाती है. वहां लगी नेम प्लेट पर ‘चंद्रन थंगराज’ लिखा होता है. वह मां को बताती है कि यही उसकी सीट है और यहीं बैठकर वह अपना काम करती है. यह पल मां-बेटी दोनों के लिए बेहद खास होता है, जिसे कैमरे में खूबसूरती से कैद किया गया है.

इंस्टाग्राम पर यहां दिखेगा ये वीडियो:

भावुक पल हुआ वायरल

वायरल वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है, जब लड़की अपनी मम्मी को अपनी कुर्सी पर बैठाती है. उस पल में मां की आंखों में गर्व, खुशी और भावनाओं का सैलाब साफ दिखता है. यह सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और सपनों की मंजिल का प्रतीक बन जाती है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को onevisionmedia.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे देखकर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो पर लगातार लाइक्स और व्यूज की संख्या बढ़ती जा रही है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.