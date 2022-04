Viral Video Today: आजकल कम उम्र के बच्चे भी नशे में लीन रहते हैं. हमारे आस-पास रोजाना ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जब बच्चे नशेबाजी में उलझे होते हैं. बच्चों के ऐसा करने में उनके आस-पास के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है. कोई बच्चा अगर नशे की लत में डूब जाता है तो उसके साथ-साथ परिवार के लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मां अपने बच्चे को गांजा पीने की सजा दे रही है. मां ने उसे ऐसी सजा दी है जिसके बाद शायद ही वो नशे को हाथ लगाएगा.Also Read - Sanp Aur Machhli Ka Video: शिकार करने आए सांप का मछली ने पकड़ लिया मुंह, फिर आ गया एक और सांप... देखिए फिर क्या हुआ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसी ही एक मां को पता चला कि उसका बच्चा गांजे का सेवन करता है. उसने उसे सजा देने की ठान ली. फिर वो बच्चे को घर के बाहर ले आई और उसके चेहरे पर मिर्च का पाउडर रगड़ दिया. इस दौरान बच्चा चिल्लाते हुए खूब रो रहा था. आस-पास के लोग भी उसे बचाने के लिए आए. लेकिन मां ने किसी की नहीं सुनी और उसे तगड़ी सजा दे दी. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - Bride Groom Video: पसंद की लड़की से शादी होने पर मंडप में ही रो पड़ा दुल्हन, आगे जो हुआ देखने लायक है- देखें वीडियो

यहां देखें इस वीडियो को: Also Read - Hathi Aur Sherni Ki Ladai: हाथी से भिड़ने की भूल कर बैठी शेरनी, फिर हुई ऐसी हालत जान बचाकर भागी जंगल की ओर- देखें वीडियो

15 year old boy tied to a pole & chilli powder rubbed in his eyes, when mother found that he's becoming a ganja addict.#Telangana

▪️Child abuse won't reform children, it will only traumatize.

▪️Many Insensitive folks think punishing boys mercilessly is ok & necessary.#India pic.twitter.com/qdapmWyEBp

— Gender Inequal INDIA (@IndiaGender) April 4, 2022