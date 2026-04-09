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Viral Video Today: झगड़ा हुआ तो तुरंत नदी में कूद गई लड़की, फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड होते ही गोली की स्पीड से वायरल हो गया. इसमें दिखाया गया एक-सीन चकित कर देगा.

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता. कभी हंसी-मजाक वाले नजारे देखने को मिलते हैं तो कभी होश उड़ाने वाले. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहा है. इसमें दिखाई दे रहा है कि लड़के से झगड़ा होने के बाद एक लड़की तुरंत नदी में कूद जाती है. वीडियो के मुताबिक दोनों प्रेमी-प्रेमिका हैं और किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है. इसके बाद लड़की ने जो किया हर कोई हैरान रह गया. वीडियो पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

झगड़े के बाद नदी में कूदी लड़की

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि घाट पर दो लड़कों के बीच एक लड़की बैठी हुई है. माहौल एकदम सामान्य नजर आता है. मगर तभी लड़के की किसी बात पर लड़की बिगड़ जाती है. वो फौरन उठती है और नदी के किनारे छलांग लगा देती है. वो पानी में गिरती तो किनारे है. फिर थोड़ा आगे बढ़ जाती है. लोगों को लगता है कि वो डूब रही होती है. फिर क्या था वहां मौजूद लोग पानी में जाते हैं और लड़की को सुरक्षित बाहर निकालकर लाते हैं. वीडियो में दिख रहा एक-एक सीन लोगों के होश उड़ा रहा है.

एक्स पर देखिए ये वायरल वीडियो:

वाराणसीः गंगा घाट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब एक युवती दो युवकों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसने गंगा नदी में छलांग लगा दी। घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि मौके पर नाविक मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत नदी में पहुंचकर युवती को सुरक्षित बाहर… pic.twitter.com/GwtedYvnQr — DRX Naresh prajapat (@nknaresh427) April 8, 2026

लोगों ने तुरंत बचाया

हालांकि, वीडियो को देखकर कई लोग इसे स्क्रिप्टेड बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘वीडियो बनाने वाली की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो गई.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘रील बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं.’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को शेयर कर बताया गया है कि ये वाराणसी के किसी घाट का सीन है. इसे @nknaresh427 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. (स्पष्ट कर दें कि वीडियो की किसी भी तरह से इंडिया डॉट कॉम हिंदी पुष्टि नहीं कर रहा है.)

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