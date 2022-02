Viral Video Today: संपत्ति विवाद को लेकर कई तरह की घटनाएं सामने आती है. ऐसे विवाद में दो परिवारों के बीच बहसबाजी के साथ मारपीट भी हो जाती है. सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े वीडियो खूब वायरल होते हैं. संपत्ति विवाद का एक मामला दिल्ली उस्मानपुर से आया है. यहां दो परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर बीच सड़क पर खूब घमासान देखकने को मिला. एक पुराने संपत्ति विवाद को लेकर 4 लोगों ने 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है चार लोग मिलकर बीच सड़क पर किस तरह दो लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं.Also Read - Funny Video Today: स्कूल में बच्चों ने बारी-बारी से दिखाया अपना टैलेंट, हंस-हंसकर गिर गई पूरी क्लास- देखें वीडियो

चारों आरोपियों की पहचान जगत (62), हरेंद्र (41), सुमित (29) और अमित (24) के रूप में हुई है. पुलिस ने हालांकि अभी तक जगत को ही गिरफ्तार किया है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (पूर्वोत्तर) संजय सेन ने कहा कि क्षेत्र में सभी को डराने के लिए जगत ने अधिवक्ता और भाजपा के फर्जी बोर्ड प्रदर्शित किए. उन्होंने कहा, "मामले को भाजपा अधिकारियों और बार काउंसिल के समक्ष उठाया जाएगा." इस घटना की जानकारी साझा करते हुए डीसीपी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम पूर्वोत्तर दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में हुई.

