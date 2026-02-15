  • Hindi
Viral Video Today: चीन की इस कंपनी में आई कर्मचारियों की मौज! मालिक ने कर दी नोटों की बारिश | देखें वीडियो

Viral Video Today: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कर्मचारियों पर कैश की बारिश की जा रही है. सभी नोटों की गड्डी में ही दब गए.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सबके होश उड़े हुए हैं. वीडियो में कर्मचारियों पर पैसे की बारिश हो रही है ऐसा दिखाया गया है. दावा किया जा रहा है कि चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर पैसों की बारिश कर दी. वीडियो में कई कर्मचारी एक लाइन में खड़े नजर आते हैं और उनकी बांहों में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं. कुछ कर्मचारियों के पास इतना ज्यादा कैश है कि वे उसे संभाल भी नहीं पा रहे. एक कर्मचारी के हाथ से तो नोटों की गड्डियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिन्हें पास खड़े अधिकारी उठाकर उसे वापस देते दिखाई देते हैं. यह दृश्य लोगों को काफी चकित कर रहा है क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है.

सोशल मीडिया पर चल रहे दावे के मुताबिक, यह घटना चीन के हेनान प्रांत की एक क्रेन बनाने वाली कंपनी की है. कहा जा रहा है कि कंपनी ने अपने बेस्ट परफॉर्म करने वाले सेल्स मैनेजरों को 5-5 मिलियन युआन का बोनस दिया है. बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यह बड़ा इनाम दिया. वीडियो में दिखाई दे रही भारी मात्रा में नकदी को इसी बोनस से जोड़ा जा रहा है. बड़ी रकम को एक साथ देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं और इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं.

इस नजारे को देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जो चौंका ना हो. वीडियो को @XueJia24682 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है: “ये वो नजारा है जहां एक चीनी कंपनी साल के आखिर में बोनस दे रही है. लाखों RMB कैश, जिसे अपनी बांहों में पकड़ना नामुमकिन है”. हालांकि इंडिया डॉट कॉम हिंदी इस वायरल वीडियो की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है. ये खबर सिर्फ वायरल वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है. इसे लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

