कथा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री को गाली बकने लगी महिला, जवाब में बाबाजी ने जो कहा सुनकर फैन हो जाएंगे | देखें VIDEO
Dhirendra Krishna Shastri Viral Video: वीडियो में देखेंगे कि महिला मंच पर ना बुलाने से नाराज हो गई और बाबाजी को गाली बकने लगी. इसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जो किया हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.
Viral Video Today: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें हैरान कर देता है. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा से जुड़ा है. जिसमें ऐसा कुछ नजर आता नजर आता है जिसे सुनकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाएगा. दरअसल बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान के कोटा शहर में हनुमंत कथा करने पहुंचे थे.
कथा में गाली बकने लगी महिला
कथा में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मगर इसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला कथावाचक से उन्हें मंच पर बुलाने की जिद करने लगी. मगर बाबा ने मजाकिया अंदाज में मना कर दिया. वीडियो में बाबा जी मजाक में कहते हैं कि वो नहीं बुलाने वाले हैं. उन्होंने महिला से कोई कर्जा नहीं लिया है जो उसे मंच पर बुलाएंगे. महिला फिर भी नहीं मानती वो बार-बार मंच पर आने की जिद करती है. बाबाजी कहते हैं, ‘ना बुलाऊंगा.. का कर लोगी. नहीं बुलाएंगे. नहीं बुलाएंगे. नहीं बुलाएंगे. नहीं बुलाएंगे. हमने तुम्हारा कर्जा लिया है?’
वायरल हुआ बाबाजी का निराला अंदाज
बस इतना सुनना था और बुजुर्ग महिला का पारा आसमान पर पहुंच गया. वो दूर से बाबाजी से गानी देने लगी. फ्रेम में फिर जो कुछ हुआ सबसे ज्यादा मजेदार भी लगेगा. दरअसल महिला की बातें सुनकर खुद बाबाजी की हंसी छूट गई. वो थक हाराकर महिला को मंच पर आने के लिए कहते हैं. इससे पूरी भीड़ हंसने लगी, और महिला की जिद और बाबा का मजाकिया अंदाज दोनों ही वायरल हो गए.
एक्स पर देखें वीडियो
धीरेंद्र शास्त्री को बहुत मस्ती चढ़ी थी, महिला भड़क गई और गाली बकने लगी.
अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री एक बुजुर्ग महिला की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि… हें हें हें… हम तोरो कर्जा ले रखो हो क्या…. ना बुलाऊंगा क्या कर लोगी..… pic.twitter.com/fL8fWTZhDe
— Priya singh (@priyarajputlive) January 27, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को देखकर बाबा की ‘कूल’ और ‘फनी’ स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि ‘बाबा जी ने ऐसे जवाब दिए कि गुस्सा भी हंसी में बदल गया.’ जबकि कुछ का कहना है कि आस्था के मंच पर बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा मजाक उचित नहीं. मालूम हो वीडियो एक्स पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.