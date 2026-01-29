  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Old Woman Abused Pandit Dhirendra Shastri During Katha In Rajasthan But Babajis Reply Will Make You Fan

कथा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री को गाली बकने लगी महिला, जवाब में बाबाजी ने जो कहा सुनकर फैन हो जाएंगे | देखें VIDEO

Dhirendra Krishna Shastri Viral Video: वीडियो में देखेंगे कि महिला मंच पर ना बुलाने से नाराज हो गई और बाबाजी को गाली बकने लगी. इसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जो किया हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.

Published date india.com Published: January 29, 2026 10:58 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Dhirendra Krishna Shastri
पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें हैरान कर देता है. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा से जुड़ा है. जिसमें ऐसा कुछ नजर आता नजर आता है जिसे सुनकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाएगा. दरअसल बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान के कोटा शहर में हनुमंत कथा करने पहुंचे थे.

Rajasthan Ka Video: फैमिली ने बच्चों की व्हाट्सएप चैट में पढ़ लिया कुछ ऐसा, तुरंत दोनों का विवाह कराना पड़ गया

कथा में गाली बकने लगी महिला

कथा में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मगर इसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला कथावाचक से उन्हें मंच पर बुलाने की जिद करने लगी. मगर बाबा ने मजाकिया अंदाज में मना कर दिया. वीडियो में बाबा जी मजाक में कहते हैं कि वो नहीं बुलाने वाले हैं. उन्होंने महिला से कोई कर्जा नहीं लिया है जो उसे मंच पर बुलाएंगे. महिला फिर भी नहीं मानती वो बार-बार मंच पर आने की जिद करती है. बाबाजी कहते हैं, ‘ना बुलाऊंगा.. का कर लोगी. नहीं बुलाएंगे. नहीं बुलाएंगे. नहीं बुलाएंगे. नहीं बुलाएंगे. हमने तुम्हारा कर्जा लिया है?’

वायरल हुआ बाबाजी का निराला अंदाज

बस इतना सुनना था और बुजुर्ग महिला का पारा आसमान पर पहुंच गया. वो दूर से बाबाजी से गानी देने लगी. फ्रेम में फिर जो कुछ हुआ सबसे ज्यादा मजेदार भी लगेगा. दरअसल महिला की बातें सुनकर खुद बाबाजी की हंसी छूट गई. वो थक हाराकर महिला को मंच पर आने के लिए कहते हैं. इससे पूरी भीड़ हंसने लगी, और महिला की जिद और बाबा का मजाकिया अंदाज दोनों ही वायरल हो गए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को देखकर बाबा की ‘कूल’ और ‘फनी’ स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि ‘बाबा जी ने ऐसे जवाब दिए कि गुस्सा भी हंसी में बदल गया.’ जबकि कुछ का कहना है कि आस्था के मंच पर बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा मजाक उचित नहीं. मालूम हो वीडियो एक्स पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.