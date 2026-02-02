  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Only One Rupee Was Found Inside Twenty Year Old Safe When Broken In Jodhpur Funny Video Went Viral

VIDEO: 2500 रुपये में तुड़वाई 20 साल पुरानी तिजोरी, मगर अंदर रखा मिला सिर्फ एक रुपया | देखें VIDEO

Viral Video Today: ऑफिस की सफाई और रिकॉर्ड सत्यापन के दौरान अधिकारियों की नजर सालों पुरानी तिजोरी पर पड़ी. बताया गया कि यह तिजोरी साल 2005 में लाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसकी चाबी कहीं खो गई.

Published date india.com Published: February 2, 2026 1:25 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
तिजोरी तोड़ने से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बताया गया कि वीडियो जोधपुर नगर निगम के पुराने ऑफिस से जुड़ा है. जहां पिछले बीस साल बंद पड़ी तिजोरी को बड़ी मुश्किल से खोला गया. मगर जब तिजोरी खोली गई तब उसके अंदर का नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए. जानकारी के अनुसार पुराने ऑफिस की सफाई और रिकॉर्ड सत्यापन के दौरान अधिकारियों की नजर सालों पुरानी तिजोरी पर पड़ी. बताया गया कि यह तिजोरी साल 2005 में लाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसकी चाबी कहीं खो गई. तिजोरी को खोलने के लिए नगर निगम ने कारीगर को बुलाया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे तकनीकी तरीके से तोड़वाया गया.

कितने डिग्री तापमान पर बर्फ बनता है पेट्रोल, सपने में भी नहीं सोच सकते जवाब

तिजोरी में निकली गजब चीज

करीब दो दशक पुरानी तिजोरी में दस्तावेज या नकद राशि की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों को जब अंदर केवल एक पुराने रुपये का सिक्का दिखाई दिया, तो सभी को हैरानी हुई. कर्मचारी और अधिकारी इस नतीजे को देखकर हंसी रोक नहीं पाए और मामला चर्चा का विषय बन गया. नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘हम सोच रहे थे कि तिजोरी में पुराने दस्तावेज या कुछ नकद राशि हो सकती है, लेकिन केवल एक रुपये का सिक्का देखकर हम सभी हैरान रह गए. यह घटना अब हल्के-फुल्के मजाक और कहानियों का हिस्सा बन गई है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

निकला 1982 का सिक्का

दरअसल नगर निगम कार्यालय में यह तिजोरी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं की गई थी और पुराने रिकॉर्ड के साथ रखी गई थी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पुरानी तिजोरियां समय के साथ बंद होने पर तकनीकी तरीके से ही खोली जा सकती हैं, लेकिन अंदर मिलने वाली सामग्री अक्सर उम्मीद के अनुरूप नहीं होती. यह मामला ना केवल नगर निगम कर्मियों के लिए हैरानी का कारण बना, बल्कि सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चा में भी हल्के-फुल्के मजाक के रूप में उभरकर सामने आया. अब यह 1982 का एक रुपये का सिक्का ही उस 20 साल पुरानी तिजोरी की यादगार बनकर रह गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.