By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मैच भारत जीता मगर दुख में रोने लगा पाकिस्तानी, वायरल हो रहा एंकर का गजब VIDEO | देखें
Viral Video Today: कैमरे में साफ दिखता है कि वह गुस्से में टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया. इसके बाद माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और एंकर फूट-फूटकर रोने लगता है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एंकर का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, स्टूडियो में बैठे एंकर का गुस्सा और दुख फूट पड़ा. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही भारतीय खिलाड़ी ने विजयी रन बनया, एंकर अचानक अपनी सीट से उछल पड़ा. वह जोर-जोर से चिल्लाते हुए कंट्रोल रूम को टीवी बंद करने के लिए कहने लगा.
VIDEO: विदेशी ने देख ली फ्री बिरयानी और चिकन करी, फिर ऐसा टूटा देखकर हिल जाएंगे आज | देखें वीडियो
भारत की जीत पर टूट गया पाकिस्तानी एंकर
कैमरे में साफ दिखता है कि वह गुस्से में टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया. इसके बाद माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और एंकर फूट-फूटकर रोने लगता है. स्टूडियो में मौजूद दो अन्य पैनलिस्ट उसे शांत कराने की कोशिश करते नजर आते हैं. वे बार-बार उसे संभलने और लाइव प्रसारण का ख्याल रखने की सलाह देते हैं, लेकिन एंकर का भावनात्मक विस्फोट थमने का नाम नहीं लेता.
एक्स पर देखें वीडियो
Pakistani anchor smashed his LED TV in rage after India thrashed WI and stormed into the semis
(Naa Kare Janab, Naa kare)pic.twitter.com/y1FrFH2F7n
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 1, 2026
भारत की जीत और टूट गया एंकर का मनोबल
सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है. मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह हालिया मैच का ही है या किसी पुराने प्रसारण का हिस्सा है. फिर भी, भारत की जीत और एंकर की प्रतिक्रिया ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. खेल के मैदान में जीत-हार आम बात है, लेकिन इस तरह का लाइव रिएक्शन लोगों के लिए हैरानी का विषय बन गया है.