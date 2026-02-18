  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Pakistani People Started Shouting Hindustan Zindabad Slogans At Border Everyone Shocked Trending Video Went Viral

Viral Video Today: सरहद पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे पाकिस्तानी! देखकर चौंक जाएंगे आज | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहे नजारे पर हर कोई चौंक गया.

Published date india.com Updated: February 18, 2026 1:57 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today
Photo: ranaslifestyle1/ Instagram

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो सामने आते हैं. इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनसे चाहकर भी कोई नजरें नहीं हटा पाता. फिलहाल ऐसा ही एक नजारा ध्यान खींच रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर का है. इस वीडियो में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जो आमतौर पर सरहद पर देखने को नहीं मिलता. जैसे ही भीड़ में ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगने शुरू हुए, माहौल पूरी तरह जोश से भर गया. चंद सेकेंड का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

भारत का एकमात्र गांव जहां बनता है राष्ट्रीय झंडा, सिर्फ इसी के पास है तिरंगा बनाने का अधिकार

हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगने के समय कई पाकिस्तानी लोग भी उसी जोश में शामिल हो गए. हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने भी ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए. उनमें से कईयों के हाथों में पाकिस्तान का झंडा भी नजर आ रहा था. सरहद पर आमतौर पर दोनों देशों के बीच सख्ती और औपचारिक माहौल देखा जाता है, खासकर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान. ऐसे में यह दृश्य लोगों को चौंकाने वाला लगा. कई लोगों ने इसे भाईचारे और इंसानियत की मिसाल बताया.

पाकिस्तान में राष्ट्रगान पर खड़े नहीं हुए तो क्या सजा मिलेगी, सचमुच हैरान कर देगा जवाब

यहां देखिए वायरल वीडियो:

नेटिजन्स हुए इंप्रेस

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स भी काफी प्रभावित नजर आए. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आम जनता के दिलों में नफरत नहीं, बल्कि शांति और दोस्ती की भावना होती है. कई यूजर्स ने कॉमेंट किया कि अगर आम लोग ऐसे ही एक-दूसरे के लिए सम्मान दिखाएं, तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं. हालांकि साफ कर दें कि इस वीडियो की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसे ranaslifestyle1 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.