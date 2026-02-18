Hindi Viral

Viral Video Today Pakistani People Started Shouting Hindustan Zindabad Slogans At Border Everyone Shocked Trending Video Went Viral

Viral Video Today: सरहद पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे पाकिस्तानी! देखकर चौंक जाएंगे आज | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहे नजारे पर हर कोई चौंक गया.

Photo: ranaslifestyle1/ Instagram

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो सामने आते हैं. इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनसे चाहकर भी कोई नजरें नहीं हटा पाता. फिलहाल ऐसा ही एक नजारा ध्यान खींच रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर का है. इस वीडियो में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जो आमतौर पर सरहद पर देखने को नहीं मिलता. जैसे ही भीड़ में ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगने शुरू हुए, माहौल पूरी तरह जोश से भर गया. चंद सेकेंड का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगने के समय कई पाकिस्तानी लोग भी उसी जोश में शामिल हो गए. हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने भी ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए. उनमें से कईयों के हाथों में पाकिस्तान का झंडा भी नजर आ रहा था. सरहद पर आमतौर पर दोनों देशों के बीच सख्ती और औपचारिक माहौल देखा जाता है, खासकर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान. ऐसे में यह दृश्य लोगों को चौंकाने वाला लगा. कई लोगों ने इसे भाईचारे और इंसानियत की मिसाल बताया.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Vikram Rana (@ranaslifestyle1)

नेटिजन्स हुए इंप्रेस

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स भी काफी प्रभावित नजर आए. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आम जनता के दिलों में नफरत नहीं, बल्कि शांति और दोस्ती की भावना होती है. कई यूजर्स ने कॉमेंट किया कि अगर आम लोग ऐसे ही एक-दूसरे के लिए सम्मान दिखाएं, तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं. हालांकि साफ कर दें कि इस वीडियो की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसे ranaslifestyle1 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

