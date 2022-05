Viral Video Today: सोशल मीडिया में अभी पाकिस्तान की एक टिक-टॉक स्टार का वीडियो हर तरफ वायरल है. इसमें उसने यूनिक वीडियो शूट करने के लिए ऐसा कुछ किया आप सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं. दरअसल पाकिस्तानी टिकटॉकर हुमायरा असगर (Humaira Asghar) ने यूनिक टिक-टॉक वीडियो के लिए जंगल में ही आग लगा दी.Also Read - Bandar Ka Video: चोरी के लिए बंदर ने लगाया तगड़ा जुगाड़, जिसने देखा सोच में पड़ गया | देखें ये वीडियो

पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें देख सकते हैं कि हुमायरा असगर कैमरे के सामने रील्स शूट कर रही हैं और उनके बैकग्राउंड में आग लगी है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि महज 15 सेकंड का वीडियो शूट करने के लिए उन्होंने जंगल में आग लगा दी.

सामने आए वीडियो में देख सकते हैं कि हुमायरा असगर ने गाउन पहना है और वो स्टाइल में चलते हुए आगे आ रही हैं. पीछे बैकग्राउंड में जंगल नजर आ रहा है और उसके बड़े हिस्से में आग लगी है. इसी लोकेशन पर उन्होंने कई वीडियो बनाए हैं. उनमें एक वीडियो के ब्रैकगाउंड में हिंदी गाने के बोले 'आग से आग बुझेगी कैसे…' सुनाई देते हैं. इसी सॉन्ग और लोकेशन पर वो स्टाइल में चलती है. पाकिस्तानी टिक-टॉक स्टार का ये वीडियो अब दुनियाभर में वायरल है. जंगल में आग लगाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है.

वायरल वीडियो पर आलोचना झेल रहीं हुमायरा असगर ने मामले में प्रतिक्रिया दी है. एक बयान में उनकी टीम ने कहा कि ये आग उनकी तरफ से नहीं लगाई गई है. वीडियो बनाने में किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है. मगर विवाद बढ़ता देख उन्होंने विवादित वीडियो डिलीट कर दिए.

