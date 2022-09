Viral Video Today: हर किसी को अपना घर प्यारा होता है. फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पक्षी. दिन भर कोई कितनी भी इधर-उधर घूम ले लेकिन रात होते-होते सबको अपने घर की याद आ ही जाती है. ये बात सभी जीवों पर लागू होती है. मगर अब कल्पना कीजिए कि शाम को जैसे ही कोई घर लौटे तो पाए कि उसका आशियाना उजड़ा हुआ. दृश्य देख कोई भी दहल सकता है. अभी इसी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि एक पेड़ पर सैकड़ों पक्षी आराम कर रहे थे लेकिन तभी जेसीबी से उसा गिरा दिया गया. पेड़ गिरते ही कई पक्षी उसमें दब कर मर गए.Also Read - Viral Video: बर्थडे पार्टी में बिंदास होकर डांस कर रहा था शख्स, फिर ऐसा गिरा दोबारा उठा ही नहीं- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी मशीन के जरिए बड़े पेड़ को गिराया जाता है. जैसे ही वह पेड़ गिरने वाला होता है उस पर बैठे कई पक्षी उड़ जाते हैं. लेकिन बहुत सारे पक्षियों को कुछ आभास ही नहीं होता है और वो मौके पर उड़ नहीं पाते हैं. जैसे ही पेड़ कटकर सड़क पर गिरता है उस पर बैठ कई पक्षी दबकर मर जाते हैं. कई पक्षियों के बच्चे भी इस दौरान सड़क पर मृत दिख रहे हैं. Also Read - Dance Ka Video: दूल्हे के स्वागत के लिए खुद पहुंच गई दुल्हन, फिर जो अंदाज दिखाया बाराती भी फिदा हो गए- देखें वीडियो

Everybody need a house. How cruel we can become. Unknown location. pic.twitter.com/vV1dpM1xij

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 2, 2022