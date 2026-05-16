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Viral Video Today: पार्लर में भी सताने लगी दूल्हे की चिंता, बिना तैयार हुए ही भाग निकली दुल्हन | देखें फनी वीडियो

Viral Video Today: दुल्हन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद नेटिजन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Published date india.com Published: May 16, 2026 9:02 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी दूल्हा-दुल्हन का डांस वायरल होता है तो कभी उनकी मजेदार हरकतें लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें एक दुल्हन शादी के दिन पार्लर से बिना पूरी तरह तैयार हुए ही भागने की जिद करने लगती है. दुल्हन की जल्दबाजी और उसकी बात सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

पार्लर से भाग निकली दुल्हन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन पार्लर में बैठकर तैयार हो रही होती है. मेकअप अभी पूरा भी नहीं हुआ होता कि अचानक वह वहां से जाने की जिद करने लगती है. दुल्हन बार-बार कहती है कि उसे जल्दी जाना है क्योंकि उसका दूल्हा इंतजार कर रहा है. इतना ही नहीं, वह मजाकिया अंदाज में यह भी कहती है कि अगर वह देर कर देगी तो उसका दूल्हा किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाएगा.

यहां इंस्टाग्राम पर दिखेगा वीडियो:

शादी का वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दुल्हन की यह बात सुनकर पार्लर में मौजूद लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी उसका मेकअप और तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं. लेकिन दुल्हन अपनी बात पर अड़ी रहती है और जल्दी निकलने की जिद करती रहती है. वीडियो देखकर साफ समझ आता है कि इसे मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन लोगों को इसका मजेदार अंदाज काफी पसंद आ रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर _weddings_pictures नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. हमेशा की तरह इस पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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