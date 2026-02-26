  • Hindi
Viral Video Today: दूसरी लड़की संग डेट पर पकड़ाया पति, फिर पत्नी ने जो किया सोच नहीं सकते | देखें वीडियो

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पत्नी ने प्लान बनाकर अपने पति को दूसरी लड़की संग पकड़ लिया. फिर जो हुआ देखते रह जाएंगे.

Published: February 26, 2026 10:34 AM IST
Viral Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या देखने को मिल जाए पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. फिलहाल पति-पत्नी से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें पत्नी ने अपने पति को दूसरी लड़की संग पकड़ लिया. दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे. तभी पत्नी वहां पहुंच गई. फिर ऐसा नजारा दिखाई दिया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. नेटिजन्स भी इस दृश्य को चौंक गए और कॉमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

डेट पर पकड़ाया पति

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में एक शख्स लड़की संग बैठा हुआ है. दोनों के बीच गंभीर बातें चल रही हैं. तभी वहां शख्स की पत्नी पहुंच जाती है. उसे एकाएक देखकर पति घबरा गया. पत्नी ने जाते ही पूछा कि ये क्या चल रहा है. तुम फोन क्यों नहीं उठाते. पत्नी के इस रिएक्शन से पति घबरा जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है. मगर वो चुप नहीं होती है. देखकर पता चलता है कि वो अपने पति की हरकतों से परेशान आ चुकी है. तंग आकर उसे पति का पीछा करना पड़ा.

यहां देखिए ये वीडियो:

पत्नी ने यूं सिखाया सबक

मालूम होता कि घर से निकलते ही पत्नी को अपने पति पर शक हो गया होगा. वो किसी फ्रेंड के साथ उसका पीछा करती है और रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है. रेस्टोरेंट में उसका दोस्त वीडियो बनाने से लिए मना भी करता है, मगर वो इतनी दुखी हो चुकी थी उसे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा. उसने ये सब पति को सबक सिखाने के लिए किया ऐसा प्रतीत होता है. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो अपलोड हुआ गोली की स्पीड से वायरल हो गया. हालांकि साफ कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को sole_of_india नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की.

