Viral Video Today: प्लेन क्रैश होने से पहले कूद गए कई यात्री, मगर जो हुआ अंदर तक हिल जाएंगे | देखें वीडियो

Viral Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर समय कुछ ना कुछ चौंकाने वाला सीन देखने को मिलता है. कुछ नजारे ऐसे होते हैं जो दिखने में सामान्य होते हैं लेकिन कुछ नजारों पर नजर पड़ते ही एक पल के लिए सांसे थम जाती हैं. इसी तरह का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो एक प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ है. इसमें अचानक पायलट प्लेन से कंट्रोल खो देता है. प्लेन गिरने ही वाली होती है कि यात्री पैराशूट लेकर कूदना शुरू कर देते हैं. अब यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है.

ध्यान खींच रहे इस चंद सेकेंड के वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेन हवा में उड़ता हुआ हिचकोले खा रहा है. एकाएक वो एक रिहायशी इलाके के ऊपर से गुजरता है. इस भयानक नजारे को देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं. साफ पता चलता है कि प्लेन से कंट्रोल खो दिया गया है और यह किसी भी समय क्रैश हो सकता है. अचानक प्लेन एक झील के ऊपर से गुजरता है अब वो गिरने ही वाला होता है कि उसमें बैठे लोग पैराशूट लेकर कूदना शुरू कर देते हैं. आप देखेंगे कि लोग पैराशूट की मदद से अपनी जान बचा रहे हैं. दूसरी ओर प्लेन गिर जाता है और आग की लपटों के हवाले हो जाता है.

Passengers eject from plane just before it crashes pic.twitter.com/DNJZ9fGxem

— Interesting Clips (@interesting_aIl) March 15, 2024