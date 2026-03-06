  • Hindi
Viral Video Today: पोहे की पैकिंग का वीडियो हुआ वायरल, देख लिया तो आज ही छोड़ देंगे खाना | देखें वीडियो

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कमरे में पोहे की पैकिंग की जा रही है. इसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर खाने-पीने से जुड़े वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. कई डिश को देखकर मुंह में पानी आ जाता है तो कई पर नजर पड़ते ही दिमाग खराब हो जाता है. फिलहाल पोहे की पैकिंग से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पोहे की पैकिंग इस तरह से की जा रही है जिसे देखकर नेटिजनस के रोंगटे खड़े हो गए. पैकिंग के समय बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया. यहीं बात लोगों को अखर रही है. वीडियो देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि वो आज के बाद पोहे को हाथ तक नहीं लगाएंगे.

पोहे की पैकिंग का वीडियो

आपने मोमोज की वाइट चटनी, सोया चाप या चाय में डुबो कर खाने वाले रस्क की मेकिंग के वीडियो खूब देखे होंगे. अब बारी है पोहे की पैकिंग को देखने की. देख सकते हैं कि एक कमरे में खुले में पोहा रखा हुआ है. उसी पर वर्कर बैठे हुए हैं जो पोहे को पैक करने में लगे है. इस दौरान बिल्कुल भी साफ सफाई नजर नहीं आ रही है. वर्कर नंगे पांव ऐसे ही खुले पोहे के ऊपर बैठे हुए हैं. कुछ पोहे को पैकेट्स में डाल रहे हैं तो कोई पैकेट को मशीन से सील कर रहा है. इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो पोस्ट होते ही गोली की स्पीड से वायरल हो गया. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ‘और खाओ सुबह-सुबह पोहा मजे से.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. वीडियो को the_bharatmitra नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

