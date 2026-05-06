Hindi Viral

Viral Video Today Police Ka Challan Google Trends Boy Started Chasing Police When Spotted Without Helmet Rare Video Went Viral

Viral Video Today: बिना हेलमेट देखा तो पुलिस को ही दौड़ाने लगा लड़का, भागकर पकड़ ली स्कूटी | देखिए फिर क्या हुआ

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहे सीन पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर हर दिन तरह-तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों का ध्यान खास तौर पर खींच लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक आम लड़का पुलिसकर्मियों को नियम तोड़ते देखकर भड़क जाता है. वीडियो में दिखता है कि दो पुलिसकर्मी बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे होते हैं. यह देखकर लड़का गुस्से में आ जाता है और उनके पीछे दौड़ पड़ता है. शुरुआत में पुलिसकर्मी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का हार नहीं मानता और लगातार उनका पीछा करता रहता है.

सड़क पर दिखा गजब नजारा

इस वायरल वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब लड़का दौड़ते-दौड़ते पुलिस की स्कूटी तक पहुंच जाता है, और उसे पकड़ लेता है. पुलिसकर्मी उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का उनका पीछा नहीं छोड़ता. आखिरकार उन्हें स्कूटी रोकनी पड़ती है और नीचे उतरकर बात करनी पड़ती है. वीडियो में दिख रहे सीन को देखकर मालूम होता है कि लड़का उनसे सवाल करता है कि जब आम जनता से हेलमेट न पहनने पर जुर्माना वसूला जाता है, तो क्या पुलिसकर्मी नियमों से ऊपर हैं.

यहां देखिए यह वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by by LC (@govtofsatire)

मिला सख्त संदेश

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, और लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने लड़के की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिसकर्मी. यह वीडियो एक मजबूत संदेश देता है कि नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए. अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसे जवाबदेह होना ही पड़ेगा. हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को govtofsatire नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें