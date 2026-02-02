Hindi Viral

Viral Video Today: सड़क से मासूम का झूला हटाने लगा पुलिसकर्मी, फिर जो किया दिल हार गया इंटरनेट | देखें वीडियो

Viral Video Today: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो गया. उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Photo: thebharatposthindi/Instagram

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कुछ नजारे इमोशनल कर देते हैं. उनमें दिखने वाले एक-एक सीन दिल को छू लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर कोई उसका फैन हो गया. पुलिसकर्मी सड़क पर लगे मासूम का झूला हटाने पहुंचता है. पहली नजर में सबको यहीं लगता है कि वो अतिक्रमण हटाएगा और गरीब परिवार को परेशान करेगा. मगर पुलिसकर्मी ने अंत में जो कदम उठाए उसने सबके दिन बना दिया. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिसकर्मी ने किया इमोशनल

इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क किनारे एक गरीब परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहा है. डंडों के सहारे कपड़ा बांधकर छोटे बच्चे का झूला भी बनाया गया है. उस झूले में मासूम सो रहा होता है. तभी एक पुलिसकर्मी हाथों में डंडा लिए वहां पहुंचता है. उसने सबसे पहले उस झूले को वहां से हटवाया. देखकर सबको लगा कि पुलिसकर्मी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है. तभी उसने एक नया झूला मंगवाया और उसी जगह पर रख दिया. फिर उसमें मासूम को लेटा दिया. उसका यह अंदाज सबको इमोशनल कर गया.

नेटिजन्स हुए इंप्रेस

आगे वीडियो में आप देखेंगे कि झूले में लेटाने से पहले पु्लिसकर्मी मासूम हो गोद में उठाकर खिलाता है. फिर झूले में लेटाकर उससे बातें भी करता है. मासूम भी टकटकी लगाकर उसे देखता ही रहता है. बहुत कम ही ऐसे नजारे सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. इसे देखकर हर कोई इंप्रेस हो गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘भाई ने दिन बना दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘उसका अंदाज दिल को छू गया. इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. हो सकता है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो मगर सबको इमोशनल तो कर ही गया.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by The Bharat Post Hindi (@thebharatposthindi)

इस वायरल वीडियो thebharatposthindi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

