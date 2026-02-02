  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Police Ka Video Google Trends Policeman Did Beautiful Thing With Childs Swing On Road Everyone Impressed Amazing Video Went Viral

Viral Video Today: सड़क से मासूम का झूला हटाने लगा पुलिसकर्मी, फिर जो किया दिल हार गया इंटरनेट | देखें वीडियो

Viral Video Today: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो गया. उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Published: February 2, 2026 10:11 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today
Photo: thebharatposthindi/Instagram

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कुछ नजारे इमोशनल कर देते हैं. उनमें दिखने वाले एक-एक सीन दिल को छू लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर कोई उसका फैन हो गया. पुलिसकर्मी सड़क पर लगे मासूम का झूला हटाने पहुंचता है. पहली नजर में सबको यहीं लगता है कि वो अतिक्रमण हटाएगा और गरीब परिवार को परेशान करेगा. मगर पुलिसकर्मी ने अंत में जो कदम उठाए उसने सबके दिन बना दिया. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिसकर्मी ने किया इमोशनल
इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क किनारे एक गरीब परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहा है. डंडों के सहारे कपड़ा बांधकर छोटे बच्चे का झूला भी बनाया गया है. उस झूले में मासूम सो रहा होता है. तभी एक पुलिसकर्मी हाथों में डंडा लिए वहां पहुंचता है. उसने सबसे पहले उस झूले को वहां से हटवाया. देखकर सबको लगा कि पुलिसकर्मी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है. तभी उसने एक नया झूला मंगवाया और उसी जगह पर रख दिया. फिर उसमें मासूम को लेटा दिया. उसका यह अंदाज सबको इमोशनल कर गया.

नेटिजन्स हुए इंप्रेस
आगे वीडियो में आप देखेंगे कि झूले में लेटाने से पहले पु्लिसकर्मी मासूम हो गोद में उठाकर खिलाता है. फिर झूले में लेटाकर उससे बातें भी करता है. मासूम भी टकटकी लगाकर उसे देखता ही रहता है. बहुत कम ही ऐसे नजारे सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. इसे देखकर हर कोई इंप्रेस हो गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘भाई ने दिन बना दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘उसका अंदाज दिल को छू गया. इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. हो सकता है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो मगर सबको इमोशनल तो कर ही गया.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

इस वायरल वीडियो thebharatposthindi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.